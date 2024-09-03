Самые надежные марки подержанных автомобилей: названо топ-10

Покупка авто – всегда серьезное решение, а поиск качественной модели на вторичном рынке – задача со звездочкой. Есть высокий риск приобрести авто, что в дальнейшем потребует значительных вложений и постоянного ремонта.

Видео дня

Эксперты составили рейтинг самых надежных трендов подержанных авто. Исследование Consumer Reports сосредотачивалось на надежности пяти-десятилетних моделей, давая каждому бренду среднюю оценку на основе того, насколько надежны авто в долгосрочной эксплуатации.

Топ-10 надежных авто

Самые надежные марки б/у автомобилей:

Lexus Toyota Mazda Acura Honda Buick BMW Subaru Nissan Mercedes-Benz

Lexus

Lexus ожидаемо возглавляет рейтинг самых надежных марок подержанных автомобилей. Автопроизводитель набрал в среднем 75 из 100 – оценивались такие модели Lexus EX, GS, IS, RX и другие.

Toyota

Никого не удивит, что Toyota традиционно занимает первые места во всех рейтингах надежности. Это марка, проверенная временем. Японский автопроизводитель набрал в среднем 73 балла. Оценивалось много моделей – от 4Runner до Venza. Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid и Tacoma считаются самыми надежными автомобилями CR в соответствующих категориях.

Мазда

Почетное третье место со средним показателем в 59 баллов занимает Mazda. Самыми надежными сочли следующие модели: 3, 6, CX-3, CX-5, CX-9 и Miata. Miata 2019 года выпуска получила награду как самое надежное спортивное авто ценой до 20 тысяч долларов. CX-9 является самым надежным трехрядным внедорожником в этом ценовом сегменте.

Acura

Acura показала средний показатель надежности в 57 баллов. Оценивали модели MDX, RDX и TLX.

Honda

Honda занимает пятое место в списке со средним баллом надежности – 55. В исследовании принимали участие модели Accord, Civic, CR-V, Odyssey и несколько других. HR-V 2020 года считается самым надежным малым внедорожником ценой до 15 000 долларов.

Buick

Некоторые автолюбители могут удивиться, но Buick тоже входит в 10 лучших, занимая шестое место в рейтинге надежности подержанных авто. Американский автопроизводитель набрал средний балл – 47. Consumer Reports принял во внимание семь моделей Buick, начиная от внедорожника Enclave и заканчивая снятым с производства седаном Verano.

BMW

BMW занимает седьмое место со средним баллом надежности – 46. В исследовании эксперты рассмотрели семь моделей немецкого автопроизводителя: от компактной серии 2 до внедорожника среднего размера X5.

Subaru

Subaru занимает восьмое место в этом списке со средним показателем надежности 46 баллов. Практически его можно поставить на одну ступеньку из BMW. Для исследования были приняты во внимание шесть моделей Subaru: Ascent, Crosstek, Forester, Impreza, Legacy и Outback.

Nissan

Японский автопроизводитель также показывает высокие показатели надежности. В исследовании участвовал чуть ли не весь модельный ряд, начиная от электрического Nissan Leaf до трехрядного Pathfinder и субкомпактного Versa.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz замыкает топ-10 с рейтингом надежности в среднем 43 балла, что ставит его чуть выше Cadillac, Mini и Lincoln. Исследование учитывает такие модели как C-Class, GLE SUV и GLS.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще один рейтинг лучших авто с пробегом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.