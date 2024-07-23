Самые популярные сериалы на Netflix: свежий рейтинг для киноманов

Платформы типа Netflix стали не только местом для просмотра фильмов и шоу, но и настоящим культурным феноменом.

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На стриминговых сервисах не только удобно смотреть фильмы и сериалы, но и отслеживать их популярность, например Netflix регулярно обновляет рейтинг самых популярных лент в Украине. Читайте дальше, чтобы узнать самые актуальные из них.

1. Викинги: Вальгалла

Жанр: драма, боевик, мелодрама, приключения, исторический, военный.

Описание

История разворачивается спустя 100 лет после событий, описанных в оригинальном сериале "Викинги" 2013 года. В ней говорится о событиях, приведших к упадку эпохи викингов.

2. Суперген

Жанр: фантастика, драма, боевик, приключения.

Описание

Пятеро рядовых жителей Южного Лондона обнаруживают, что обладают чрезвычайными способностями. Один человек должен объединить их, чтобы спасти свою возлюбленную.

3. Бриджертоны

Жанр: драма, мелодрама.

Описание

События разворачиваются в начале XIX века в Лондоне вокруг богатой и уважаемой семьи Бриджертона. Молодые аристократы учатся жить в высшем обществе, посещают костюмированные балы в поисках соответствующей пары и стремятся сохранить репутацию благодаря приверженности британской королевы.

4. Кланы Галисии

Жанр: драма, триллер, криминал.

Описание

Адвокат Ана Гонсалес Сориано теряет отца, потому что его убивают на собственном паруснике при загадочных обстоятельствах. Впоследствии она узнает о его двойной жизни и стремясь мести сближается с его бывшим боссом наркоторговцем.

5. Джентльмены

Жанр: комедия, криминал, боевик.

Описание

Главный герой фильма Эдди – молодой капитан британской армии. Он унаследовал роскошное родовое имение отца, но столкнулся с небольшой неожиданностью. Его отец при жизни заключил соглашение с криминальной предпринимательницей, использующей имущество для выращивания каннабиса.

6. Бриджертоны: История королевы Шарлотты

Жанр: минисериал, драма, биографический, мелодрама, исторический.

Описание

История разворачивается вокруг молодой Шарлотты, которая должна пройти путь от амбициозной девушки из немецкой провинции в королеву Англии. Она остроумна, решительна и отважна, поэтому начинает собственное путешествие, с целью добиться успеха в мире, где доминируют мужчины.

7. Девушка-гик

Жанр: драма, комедия.

Описание

Главная несколько неловкая героиня всегда хотела быть незаметной и жить спокойную жизнь. Но когда ее заметил самый лучший модельный скаут Лондона, она осознала, что некоторые люди созданы для того, чтобы выделяться.

8. Хороший врач

Жанр: телесериалы о медиках, теледрамах.

Описание

Главный герой сериала – молодой талантливый врач с диагнозом аутизм и синдром Cавант. Он переезжает в большой город и устраивается в хирургическое отделение престижной больницы. Несмотря на сложности в коммуникации, внутренние страхи, скептицизм и предрассудки коллег, он готов работать и доказывать, что его дар поможет спасти немало жизней.

9. Взрывные котята

Жанр: анимация для взрослых, телекомедии.

Описание

В ходе эпической битвы добра со злом, Бог и его ожесточенный враг Сатана попадают на Землю, где они вынуждены жить в телах болтливых кошек.

10. Осторожно, горячо!

Жанр: реалити-шоу, американские телесериалы.

Описание

Это реалити-шоу о пребывании ряда одиноких ребят на райском острове. Там они отказываются от сексуальных взаимодействий, чтобы добыть в борьбе 100 тысяч долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех лучших фильмах в украинском топе Netfliх.

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