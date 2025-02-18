Самые простые маффины из бюджетных продуктов: рецепт на 35 штук

Маффины – это универсальное блюдо. Их можно подавать в качестве десерта, или брать с собой для перекуса. Они всегда получаются вкусные и выглядят интересно.

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Как приготовить маффины так, чтобы они точно понравились всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником danilchenko 77. Для этого она использовала бюджетные продукты из расчета на 35 штук.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 гр.

Мука – 350 гр.

Масло – 80 гр.

Ряженка – 240 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Ванильный сахар

Ингредиенты для штрейзеля:

Масло – 20 гр.

Сахар – 50 гр.

Мука – 50 гр.

Способ приготовления

1. Яйца смешиваем с сахаром, добавляем ванильный сахар и перемешиваем венчиком.

2. Добавляем растопленное сливочное масло и ряженку. Тщательно перемешиваем.

3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

4. По желанию можно добавить сухофрукты.

5. Выкладываем тесто форму на 1\3 и добавляем начинку по вкусу.

6. Выкладываем остальное тесто так, чтобы было занято 2/3 формы.

7. Все ингредиенты для штрейзеля смешиваем руками, формируя крошку.

8. Присыпаем маффины штрейзелем.

9. Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

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