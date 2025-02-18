Самые простые маффины из бюджетных продуктов: рецепт на 35 штук
Маффины – это универсальное блюдо. Их можно подавать в качестве десерта, или брать с собой для перекуса. Они всегда получаются вкусные и выглядят интересно.
Как приготовить маффины так, чтобы они точно понравились всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником danilchenko 77. Для этого она использовала бюджетные продукты из расчета на 35 штук.
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 150 гр.
- Мука – 350 гр.
- Масло – 80 гр.
- Ряженка – 240 мл.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар
Ингредиенты для штрейзеля:
- Масло – 20 гр.
- Сахар – 50 гр.
- Мука – 50 гр.
Способ приготовления
1. Яйца смешиваем с сахаром, добавляем ванильный сахар и перемешиваем венчиком.
2. Добавляем растопленное сливочное масло и ряженку. Тщательно перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
4. По желанию можно добавить сухофрукты.
5. Выкладываем тесто форму на 1\3 и добавляем начинку по вкусу.
6. Выкладываем остальное тесто так, чтобы было занято 2/3 формы.
7. Все ингредиенты для штрейзеля смешиваем руками, формируя крошку.
8. Присыпаем маффины штрейзелем.
9. Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.
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