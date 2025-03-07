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Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

Екатерина Ягович
NewsLife
3 минуты
813
Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

Капуста – универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Она хорошо сочетается с другими ингредиентами, быстро готовится и подходит для разных кулинарных шедевров – от пирогов до блинов. Если вы ищете простые и вкусные рецепты, которые всегда получаются, то эта подборка именно для вас. Следуйте пошаговым инструкциям, и вы приготовите идеальные блюда из капусты.

Видео дня

Лучшие рецепты из капусты, которые точно поразят вас своим вкусом, опубликованы на кулинарной странице viele Rezepte в YouTube (чтобы просмотреть видео, скройте доскрольте новость до конца). Эти блюда смогут повторить все.

Пирог с капустой

Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

Ингредиенты для начинки:

  • капуста – 340 г
  • вареные яйца – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • сахар – 1 ч.л.
  • петрушка – 1 пучок
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • орегано – 1 ч.л.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • сухие дрожжи – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • теплая вода – 1 стакан
  • оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

1. Нарезать капусту, посолить, принять руками.

1. В глубокой миске смешать сухие дрожжи, сахар, соль и теплую воду. Добавить оливковое и муку, замесить тесто.

2. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.

3. Капусту мелко порезать, обжарить с луком и специями на оливковом масле.

4. Добавить вареные яйца, петрушку и перемешать.

5. Половину теста выложить на сковороду, посыпать специями.

6. Выложить начинку.

7. Выложить сверху вторую половину теста.

8. Выпекать при температуре 180°C в течение 35 минут.

9. Накрыть готовый пирог полотенцем и дать ему остыть.

Капустные оладьи

Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

Ингредиенты:

  • капуста – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • овсяные хлопья – 2 ст.л.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • масло для жарки – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

1. Капусту, морковь и лук мелко порезать.

2. Поджарить на разогретой сковороде.

3. В миске смешать яйца со специями, просеять муку, добавить пожаренные овощи.

4. Отлично перемешать, чтоб тесто стало однородным.

5. В сковороде разогреть масло, выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

6. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Блинчики с капустной начинкой

Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

Ингредиенты для начинки:

  • капуста – 400 г
  • яйца – 2 шт.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • сливочное масло – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • сыр – 50 г

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 2 шт.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • куркума – 1 ч.л.
  • молоко – 1 стакан
  • вода – 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • масло для жарки – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

1. В глубокой миске смешать яйца, соль, сахар, куркуму, молоко и воду. Добавить муку и тщательно перемешать.

2. Выпекать блины на разогретой сковороде с минимальным количеством растительного масла.

3. Для начинки мелко порезать капусту, обжарить с луком, помидором и специями на сливочном масле.

4. Добавить тертый сыр и перемешать.

5. Выложить начинку на блины, завернуть в рулетики или конвертики.

6. Подавать горячими.

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