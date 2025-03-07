Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео

Капуста – универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Она хорошо сочетается с другими ингредиентами, быстро готовится и подходит для разных кулинарных шедевров – от пирогов до блинов. Если вы ищете простые и вкусные рецепты, которые всегда получаются, то эта подборка именно для вас. Следуйте пошаговым инструкциям, и вы приготовите идеальные блюда из капусты.

Видео дня

Лучшие рецепты из капусты, которые точно поразят вас своим вкусом, опубликованы на кулинарной странице viele Rezepte в YouTube (чтобы просмотреть видео, скройте доскрольте новость до конца). Эти блюда смогут повторить все.

Пирог с капустой

Ингредиенты для начинки:

капуста – 340 г

вареные яйца – 2 шт.

лук – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сахар – 1 ч.л.

петрушка – 1 пучок

оливковое масло – 1 ст.л.

орегано – 1 ч.л.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сухие дрожжи – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

теплая вода – 1 стакан

оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту, посолить, принять руками.

1. В глубокой миске смешать сухие дрожжи, сахар, соль и теплую воду. Добавить оливковое и муку, замесить тесто.

2. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.

3. Капусту мелко порезать, обжарить с луком и специями на оливковом масле.

4. Добавить вареные яйца, петрушку и перемешать.

5. Половину теста выложить на сковороду, посыпать специями.

6. Выложить начинку.

7. Выложить сверху вторую половину теста.

8. Выпекать при температуре 180°C в течение 35 минут.

9. Накрыть готовый пирог полотенцем и дать ему остыть.

Капустные оладьи

Ингредиенты:

капуста – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 3 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

овсяные хлопья – 2 ст.л.

мука – 3-4 ст.л.

масло для жарки – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Капусту, морковь и лук мелко порезать.

2. Поджарить на разогретой сковороде.

3. В миске смешать яйца со специями, просеять муку, добавить пожаренные овощи.

4. Отлично перемешать, чтоб тесто стало однородным.

5. В сковороде разогреть масло, выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

6. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Блинчики с капустной начинкой

Ингредиенты для начинки:

капуста – 400 г

яйца – 2 шт.

оливковое масло – 1 ст.л.

сливочное масло – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

помидор – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

итальянские травы – 1 ч.л.

сыр – 50 г

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

куркума – 1 ч.л.

молоко – 1 стакан

вода – 1 стакан

мука – 1 стакан

масло для жарки – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать яйца, соль, сахар, куркуму, молоко и воду. Добавить муку и тщательно перемешать.

2. Выпекать блины на разогретой сковороде с минимальным количеством растительного масла.

3. Для начинки мелко порезать капусту, обжарить с луком, помидором и специями на сливочном масле.

4. Добавить тертый сыр и перемешать.

5. Выложить начинку на блины, завернуть в рулетики или конвертики.

6. Подавать горячими.

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