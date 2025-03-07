Самые простые рецепты из капусты, которые получатся у всех: топ-3. Видео
Капуста – универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Она хорошо сочетается с другими ингредиентами, быстро готовится и подходит для разных кулинарных шедевров – от пирогов до блинов. Если вы ищете простые и вкусные рецепты, которые всегда получаются, то эта подборка именно для вас. Следуйте пошаговым инструкциям, и вы приготовите идеальные блюда из капусты.
Лучшие рецепты из капусты, которые точно поразят вас своим вкусом, опубликованы на кулинарной странице viele Rezepte в YouTube (чтобы просмотреть видео, скройте доскрольте новость до конца). Эти блюда смогут повторить все.
Пирог с капустой
Ингредиенты для начинки:
- капуста – 340 г
- вареные яйца – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
- петрушка – 1 пучок
- оливковое масло – 1 ст.л.
- орегано – 1 ч.л.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сухие дрожжи – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- теплая вода – 1 стакан
- оливковое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать капусту, посолить, принять руками.
1. В глубокой миске смешать сухие дрожжи, сахар, соль и теплую воду. Добавить оливковое и муку, замесить тесто.
2. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.
3. Капусту мелко порезать, обжарить с луком и специями на оливковом масле.
4. Добавить вареные яйца, петрушку и перемешать.
5. Половину теста выложить на сковороду, посыпать специями.
6. Выложить начинку.
7. Выложить сверху вторую половину теста.
8. Выпекать при температуре 180°C в течение 35 минут.
9. Накрыть готовый пирог полотенцем и дать ему остыть.
Капустные оладьи
Ингредиенты:
- капуста – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- овсяные хлопья – 2 ст.л.
- мука – 3-4 ст.л.
- масло для жарки – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Капусту, морковь и лук мелко порезать.
2. Поджарить на разогретой сковороде.
3. В миске смешать яйца со специями, просеять муку, добавить пожаренные овощи.
4. Отлично перемешать, чтоб тесто стало однородным.
5. В сковороде разогреть масло, выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.
6. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
7. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Блинчики с капустной начинкой
Ингредиенты для начинки:
- капуста – 400 г
- яйца – 2 шт.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- сливочное масло – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- итальянские травы – 1 ч.л.
- сыр – 50 г
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- куркума – 1 ч.л.
- молоко – 1 стакан
- вода – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- масло для жарки – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешать яйца, соль, сахар, куркуму, молоко и воду. Добавить муку и тщательно перемешать.
2. Выпекать блины на разогретой сковороде с минимальным количеством растительного масла.
3. Для начинки мелко порезать капусту, обжарить с луком, помидором и специями на сливочном масле.
4. Добавить тертый сыр и перемешать.
5. Выложить начинку на блины, завернуть в рулетики или конвертики.
6. Подавать горячими.
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