Самые увлекательные пейзажи в мире: куда поехать, чтобы запомнить на всю жизнь

Земля полна потрясающих пейзажей. Среди них – величественные горы, водопады, спрятанные в тропических джунглях, каньоны, сформированные древними реками и золотые пляжи с коралловыми рифами. Это воплощение силы и величия природы, ее способности творить чудеса, оставляющие незабываемые впечатления.

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Эксперты Lonely Planet обнародовали рейтинг мест, можно почувствовать себя маленькой частицей чего-то гораздо большего. Здесь можно найти как незабываемые впечатления, так и спокойствие и вдохновение.

Национальный парк Гранд-Каньон, США

Самое известное природное чудо Америки находится в одноименном национальном парке в Аризоне. Оставьте рукотворные городские пейзажи Феникса и Тусона позади и погрузитесь в древнюю историю Земли.

Огромный масштаб Большого каньона – это то, что в первую очередь привлекает туристов. Чтобы исследовать эту местность, вы можете выбрать из сотен различных приключений. Отправляйтесь в пешие прогулки, катайтесь на горных велосипедах, занимайтесь рафтингом или катайтесь на мулах. Или просто сядьте на Южный край и наблюдайте, как пейзаж меняет цвет перед вами, пока вы погружаетесь в величие Большого каньона.

Чтобы получить острые ощущения с панорамными видами, отправляйтесь на Скайволк – стеклянный мост, расположенный между Седоной и Лас-Вегасом.

Лучшее время для посещения Гранд-Каньона – с марта по май.

Самый популярный способ добраться до Большого Каньона – автомобильное путешествие. Среди возможных отправных точек – Лас-Вегас, Финикса или Солт-Лейк-Сити.

Водопад Виктория, Африка

Водопад, расположенный на реке Замбези, падает с высоты 108 метров с вершины базальтового плато. Его можно наблюдать вблизи с тропы длиной 1 км, проходящей вдоль ущелья. Обзорные площадки открывают удивительные панорамные виды. Одно из лучших мест – западная смотровая площадка, известная как Катаракт-Вью.

Чтобы получить дополнительные впечатления, совершите экскурсию на вертолете, чтобы увидеть водопад сверху или выкупайтесь в бассейне Дьявола, который находится вблизи водопада.

Лучшее время для посещения – с марта по май, когда водопад находится в своем величайшем виде после дождей.

Самолеты и поезда соединяют Хараре, Булавайо и Мутаре с водопадом Виктория и международное воздушное сообщение с Кенией, Южной Африкой, Намибией и Эфиопией.

Национальный парк Ватнайокудль, Исландия

Это самый большой национальный парк Европы, который занимает почти 14% территории острова, и настоящее воплощение исландских контрастов "огня и льда". Вокруг ледника открываются разные пейзажи. На севере высокое плато пересекают ледниковые реки, наполняемые сильными потоками летом. Вулканические горы возвышаются над этим регионом вместе с вулканическим плоскогорьем Гердрубрейд.

В древности крупные ледниковые наводнения сформировали каньон, который тянется к северу от плато. Мощный водопад Деттифосс разливается в верховьях этого каньона, а на севере расположены живописные образования в Хлераклеттаре и изогнутые подковой скалы Аусбирги.

В зависимости от ваших предпочтений вы можете исследовать ледяные пещеры, бродить по живописным пешеходным тропам, участвовать в экскурсиях на ратраках или снегоходах либо же кататься на байдарках среди айсбергов.

Лучшее время для активного отдыха в Исландии – с июня по август. Это также разгар туристического сезона, поэтому цены будут выше.

Как добраться: самый удобный способ – прилететь в Рейкьявик, столицу Исландии, и арендовать автомобиль для путешествия.

Национальный парк Банф, Канада

Это канадская часть Скалистых гор, простирающаяся на границе Британской Колумбии и Альберты. Пять национальных парков – Йохо, Кутеней, Уотертон-Лейкс, Джаспер и Банф – предлагают множество возможностей для погружения в дикую природу, где вы можете наслаждаться пешеходными тропами, быстрыми горными реками и снежными склонами.

Вы можете провести все лето в национальном парке Банф, но три дня – это отличный старт. Поднимитесь на Сульфур-Маунтин, отдохните в горячих источниках, наблюдайте за бобрами у озер Вермилион и отправляйтесь к чистому озеру Лейк-Луиза для прогулки к равнине шести ледников.

Посетите соседний парк Джаспер, где можно увидеть озеро Малин и валун на горе Уистлерс, а также насладиться прекрасными видами. Если у вас есть больше времени, не упустите возможность посетить озеро Морейн или почувствовать величие гор из Columbia Icefield Skywalk.

Банф – это круглогодичное направление, но лучшее время для посещения – с мая по сентябрь, когда теплая погода позволяет наслаждаться пешими походами и кемпингом.

Ближайший аэропорт – в Калгари. Автобус Banff Airporter ежедневно курсирует между Банфом и международным аэропортом Калгари.

Большой Барьерный риф, Австралия

Остановитесь на севере Квинсленда, чтобы увидеть Большой Барьерный риф – крупнейшую систему коралловых рифов в мире, где обитают удивительные морские существа. Это один из самых впечатляющих подводных пейзажей на планете.

Экосистема протяженностью более 2300 км вдоль побережья Квинсленда является домом для ярких кораллов, морских черепах, скатов, рифовых акул и тропических рыб всех цветов. Вы можете исследовать риф с аквалангом, наслаждаться полетами на вертолете или кататься на лодке со стеклянным дном.

Лучшее время для посещения – теплые и сухие зимние месяцы с июня по октябрь.

Большой Барьерный риф простирается вдоль побережья Квинсленда, но ближайший город – Кэрнс, откуда организуются экскурсии и дайв-сафари.

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