Вкусные хачапури по-аджарски: готовятся с сулугуни и желтком всего 20 минут в духовке

Хачапури можно готовить из дрожжевого теста, а также даже из слоеного готового теста и лаваша. Для начинки можно использовать творог, тертую моцареллу, а также брынзу, фету и очень вкусно будет с сулугуни.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с сулугуни, которые готовятся очень быстро и просто.

Ингредиенты:

Теплое молоко – 170 мл.

Теплая вода – 70 мл

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 5 г.

Мука – 300 г.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2,5 ст.л.

Сыр сулугуни (не советую брать какой-нибудь другой сыр) – 260 г

Желток + сливочное масло

Способ приготовления:

1. Тесто: смешиваем воду, молоко, добавляем соль, сахар и дрожжи – перемешиваем. Далее постепенно просеиваем муку, вливаем масло и замешиваем руками тесто.

2. Смазываем миску растительным маслом (учитывайте глубину миски, так как тесто поднимется примерно в два раза) выкладываем готовое тесто и накрываем мокрым полотенцем или под пленку. Ставим в теплое место на 1-1,5 часа.

3. Затем делим тесто на три части, раскатываем каждый пласт, начиняем тертым сыром. Переворачиваем и разрезаем, придайте форму.

4. Смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 С, после открываем и добавляем желток и по краям сливочное масло, отправляем в духовку еще на 2-3 минуты.

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