Вкусные хачапури по-аджарски: готовятся с сулугуни и желтком всего 20 минут в духовке
Хачапури можно готовить из дрожжевого теста, а также даже из слоеного готового теста и лаваша. Для начинки можно использовать творог, тертую моцареллу, а также брынзу, фету и очень вкусно будет с сулугуни.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с сулугуни, которые готовятся очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- Теплое молоко – 170 мл.
- Теплая вода – 70 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Дрожжи сухие – 5 г.
- Мука – 300 г.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2,5 ст.л.
- Сыр сулугуни (не советую брать какой-нибудь другой сыр) – 260 г
- Желток + сливочное масло
Способ приготовления:
1. Тесто: смешиваем воду, молоко, добавляем соль, сахар и дрожжи – перемешиваем. Далее постепенно просеиваем муку, вливаем масло и замешиваем руками тесто.
2. Смазываем миску растительным маслом (учитывайте глубину миски, так как тесто поднимется примерно в два раза) выкладываем готовое тесто и накрываем мокрым полотенцем или под пленку. Ставим в теплое место на 1-1,5 часа.
3. Затем делим тесто на три части, раскатываем каждый пласт, начиняем тертым сыром. Переворачиваем и разрезаем, придайте форму.
4. Смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 С, после открываем и добавляем желток и по краям сливочное масло, отправляем в духовку еще на 2-3 минуты.
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