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Самый легкий и вкусный салат "Анна" для ужина и праздничного стола: готовится 10 минут
Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат для ужина или праздничного стола, выбирайте для основы сезонные овощи, а также зелень, листья салат. А для более сытного блюда, добавьте в основу морепродукты, мясо, крабовые палочки, язык вареный, печень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из айсберга, с куриным филе и соусом "Цезарь".
Ингредиенты:
- Салат Айсберг
- Куриное филе
- Кукуруза
- Помидоры черри
- Твердый сыр
- Соус "Цезарь"
- Смесь семян
Способ приготовления:
1. Порежьте айсберг, филе кубиком, сыр натрите, помидоры порежьте.
2. Добавьте кукурузу, соус, перемешайте и сверху посыпьте семенами.
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