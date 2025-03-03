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Самый легкий и вкусный салат "Анна" для ужина и праздничного стола: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
147
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат для ужина или праздничного стола, выбирайте для основы сезонные овощи, а также зелень, листья салат. А для более сытного блюда, добавьте в основу морепродукты, мясо, крабовые палочки, язык вареный, печень. 

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из айсберга, с куриным филе и соусом "Цезарь". 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Салат Айсберг
  • Куриное филе
  • Кукуруза
  • Помидоры черри
  • Твердый сыр
  • Соус "Цезарь"
  • Смесь семян

Способ приготовления: 

1. Порежьте айсберг, филе кубиком, сыр натрите, помидоры порежьте. 

Ингредиенты для салата

2. Добавьте кукурузу, соус, перемешайте и сверху посыпьте семенами.

Готовый салат

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