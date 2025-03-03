Самый легкий и вкусный салат "Анна" для ужина и праздничного стола: готовится 10 минут

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат для ужина или праздничного стола, выбирайте для основы сезонные овощи, а также зелень, листья салат. А для более сытного блюда, добавьте в основу морепродукты, мясо, крабовые палочки, язык вареный, печень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из айсберга, с куриным филе и соусом "Цезарь".

Ингредиенты:

Салат Айсберг

Куриное филе

Кукуруза

Помидоры черри

Твердый сыр

Соус "Цезарь"

Смесь семян

Способ приготовления:

1. Порежьте айсберг, филе кубиком, сыр натрите, помидоры порежьте.

2. Добавьте кукурузу, соус, перемешайте и сверху посыпьте семенами.

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