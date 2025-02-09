Самый простой рецепт котлет по-киевски: какое мясо лучше использовать
Котлеты по-киевски – популярное украинское блюдо. Вы можете понять, что приготовили действительно удачные изделия, когда масло все единое растекается, а филе получается очень сочным. Но вместо того, чтобы использовать целые кусочки мяса, гораздо проще будет использовать фарш.
Идея приготовления котлет по-киевски из фарша опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Обязательно добавьте много измельченной зелени.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 1 кг.
- масло сливочное – 70 г
- укроп-пучок
- яйца куриные – 3 шт.
- мука
- панировочные сухари
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавить измельченный укроп и перемешать.
2. Завернуть в пищевую пленку и сформировать колбаску, оставить в морозилке.
3. В фарш добавляем соль и перец, все хорошенько перемешиваем и отбиваем.
4. Влажными руками сформировать котлетки, внутрь положить кусочек масла.
5. Запанировать два раза: муку, яйцо и панировочные сухари.
6. Жарить в большом количестве масла на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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