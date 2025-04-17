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Самый вкусный форшмак по-одесски: делимся точным рецептом полезной закуски

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
966
Рецепт форшмака

Самая вкусная закуска из сельди – форшмак. Готовится блюдо очень быстро, достаточно всего лишь из филе сельди сделать "фарш", а для яркого вкуса добавьте сливочное масло, яблоко и сок лимона.

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Сельдь для форшмака

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного одесского форшмака с кислым яблоком.

Рецепт форшмака

Ингредиенты:

  • Сельдь малосольная 1 шт
  • Яйцо отварное 1 шт
  • Лук 1/2 шт
  • Яблоко кислое 1/2 шт
  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Черный перец по вкусу
  • Лимон сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления:

1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа.

Основа для закуски

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем сливочное масло.

Приготовление блюда

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.

Готовый форшмак

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