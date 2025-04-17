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Самый вкусный форшмак по-одесски: делимся точным рецептом полезной закуски
Самая вкусная закуска из сельди – форшмак. Готовится блюдо очень быстро, достаточно всего лишь из филе сельди сделать "фарш", а для яркого вкуса добавьте сливочное масло, яблоко и сок лимона.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного одесского форшмака с кислым яблоком.
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная 1 шт
- Яйцо отварное 1 шт
- Лук 1/2 шт
- Яблоко кислое 1/2 шт
- Сливочное масло 1 ст.л
- Черный перец по вкусу
- Лимон сок (если яблоко не кислое)
Способ приготовления:
1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа.
2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем сливочное масло.
3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.
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