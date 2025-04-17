Самый вкусный форшмак по-одесски: делимся точным рецептом полезной закуски

Самая вкусная закуска из сельди – форшмак. Готовится блюдо очень быстро, достаточно всего лишь из филе сельди сделать "фарш", а для яркого вкуса добавьте сливочное масло, яблоко и сок лимона.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного одесского форшмака с кислым яблоком.

Ингредиенты:

Сельдь малосольная 1 шт

Яйцо отварное 1 шт

Лук 1/2 шт

Яблоко кислое 1/2 шт

Сливочное масло 1 ст.л

Черный перец по вкусу

Лимон сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления:

1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа.

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем сливочное масло.

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.

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