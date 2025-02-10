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Самый вкусный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
291
Рецепт блюда

Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких салатов. Для яркого вкуса добавьте в салат чеснок, зеленый лук.

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Пекинская капуста для салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой, майонезом и сухариками.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • кукуруза
  • яйца – 2 шт.
  • майонез
  • крабовые палочки – 150-200 г
  • сухарики с крабом
  • чеснок 1-2 зубчика
  • пекинская капуста
  • зеленый лук по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки, зеленый лук и яйца.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте майонез с чесноком, перемешайте и заправьте салат, добавьте кукурузу.

Приготовление салата

3. Перед подачей добавьте в салат зеленый лук и сухарики.

Готовый салат

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