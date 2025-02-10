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Самый вкусный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: делимся простым рецептом
Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких салатов. Для яркого вкуса добавьте в салат чеснок, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой, майонезом и сухариками.
Ингредиенты:
- кукуруза
- яйца – 2 шт.
- майонез
- крабовые палочки – 150-200 г
- сухарики с крабом
- чеснок 1-2 зубчика
- пекинская капуста
- зеленый лук по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки, зеленый лук и яйца.
2. Смешайте майонез с чесноком, перемешайте и заправьте салат, добавьте кукурузу.
3. Перед подачей добавьте в салат зеленый лук и сухарики.
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