Самый вкусный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: делимся простым рецептом

Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких салатов. Для яркого вкуса добавьте в салат чеснок, зеленый лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой, майонезом и сухариками.

Ингредиенты:

кукуруза

яйца – 2 шт.

майонез

крабовые палочки – 150-200 г

сухарики с крабом

чеснок 1-2 зубчика

пекинская капуста

зеленый лук по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, крабовые палочки, зеленый лук и яйца.

2. Смешайте майонез с чесноком, перемешайте и заправьте салат, добавьте кукурузу.

3. Перед подачей добавьте в салат зеленый лук и сухарики.

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