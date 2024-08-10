Сатанисты, зомби и паранормальное: 5 классических фильмов ужасов, которые до сих пор способны напугать каждого

Фильмы ужасов всегда были одной из самых увлекательных и одновременно пугающих частей кинематографа. От древнейших рассказов о привидениях до современных психологических триллеров ужасы постоянно находили новые способы, чтобы снова и снова сводить зрителей с ума от страха.

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В мире есть несколько классических лент, которые выдержали испытание временем, став культовыми. О них более подробно рассказал Collider.

"Ночь живых мертвецов" (1968)

Режиссер Джордж Ромеро положил начало целому жанру фильмов о зомби своим культовым фильмом "Ночь живых мертвецов". История о группе людей, скрывающихся от зомби в загородном доме, стала классикой, определившей правила и тропы жанра.

Великий и ныне усопший Дуэйн Джонс сыграл главного героя – Джона – отчаянного мужчины, вынужденного возглавить группу после того, как мертвецы начали вставать из могил. Даже спустя десятилетия после своего выхода этот фильм продолжает пугать своей безжалостной атмосферой.

"Психо" (1960)

Ни один список классических фильмов ужасов не может быть полным без упоминания "Психо" Альфреда Хичкока. Этот фильм стал революционным для своего времени, показывая жестокие шокировавшие зрителей сцены. Кроме того, фильм даже сегодня считается одним из лучших черно-белых ужастиков всех времен.

Он рассказывает о культовой истории секретарши, которая после кражи у своего босса убегает в сельскую местность и наталкивается на мотель, где проживает таинственный Норман Бейтс и его не менее загадочная мать.

"Карнавал душ" (1962)

Карнавал душ — это низкобюджетный фильм, который стал культовым благодаря своей уникальной атмосфере и мастерской режиссуре Херка Харви. Он – настоящая культовая классика жанра ужасов, которая с возрастом становится только более жуткой.

История рассказывает о молодой женщине, по имени Мэри Генри, которая переживает автокатастрофу и начинает испытывать странные и пугающие явления. Она переезжает в новый город, где ее преследуют призраки и таинственные видения, ведущие ее в заброшенный парк аттракционов, где начинают происходить еще более удивительные сюрреалистические события.

"Глаза без лица" (1960)

Этот французский фильм, снятый режиссером Жоржем Франжю, считается одним из самых влиятельных ужастиков всех времен. Это бесспорно самая тревожная лента и шедевр, что до сих пор продолжает шокировать зрителей своими отвратительными сценами.

Сюжет рассказывает о враче, который пытается восстановить лицо своей дочери после ужасной аварии, похищая молодых женщин и пересаживая их кожу. "Глаза без лица" сочетает в себе элементы научной фантастики и хоррора, создавая атмосферу глубокого нравственного беспокойства.

"Ребенок Розмари" (1968)

Роман Полански создал шедевр, основанный на одноименном романе Айры Левина. Он точно не разочарует зрителей своей шокирующей кульминацией.

Фильм рассказывает историю Розмари Вудхаус, молодой женщины, которая подозревает, что ее муж и новые арендаторы квартиры тайно планируют использовать ее нерожденного ребенка в сатанинских целях. Напряжение в фильме растет с каждой сценой, а Миа Ферроу в главной роли создает незабываемый образ женщины, пытающейся оградить своего ребенка от неизвестного зла.

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