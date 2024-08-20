Счастье упадет с неба: три знака зодиака ждет очень успешная неделя

Эта неделя началась с магического выравнивания Солнца и Меркурия во Льве, которые дарят шанс на новое начало в жизни, а продолжится переходом светила в знак Девы. Мы все можем избрать радость и тем самым привлечь успех и свежую энергию.

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Для представителей трех знаков зодиака это означает приход доброты, радости, удовольствия и даже блаженства, утверждают астрологи. Чем больше они будут делать то, что приятно их душе, тем счастливее и успешнее будут становиться. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кого звезды одарят уже в ближайшие дни.

Козерог

Начало сезона Девы принесет в вашу жизнь удачу, изобилие и новые возможности. Кроме того, что это время возросших возможностей, вы также сможете пойти на риск и выиграть при этом. Поскольку вы ориентируетесь в знаках, обещающих изменения в вашей жизни, сейчас самое время начать следовать им и решить, как именно вы хотите проявиться.

Вместо того чтобы думать только логично, попробуйте настроиться на свою интуицию и начните больше слушать. Вы склонны подходить к большому количеству дел очень логично и прагматично. Но это нормально – отойти от привычных паттернов поведения и сделать для себя что-нибудь приятное.

Вы должны верить, что вы подготовили все необходимое для достижения успеха. Позвольте себе стать спонтаннее в это время, верьте в свои безграничные возможности, когда они появляются, и помните, что жизнь должна приносить не только успех, но и радость.

Стрелец

Вы, наконец, пожнете плоды своей работы. Вселенная позволит вам проявить себя профессионально, как вы всегда хотели. Это значит, что в вашей жизни сейчас меньше отвлекающих факторов и даже сомнений. Вы сосредоточены, преданы и готовы сделать все возможное, чтобы полностью посвятить себя собственному успеху. В настоящее время ваше внимание к деталям усиливается, поэтому важно доверять своим инстинктам и позволить этому дару проявиться во всем, что вы делаете.

Как и в других областях вашей жизни, у вас часто более сложный подход к собственной карьере, поскольку вам нужно больше времени, чтобы понять, что вы должны делать. Вы склонны почувствовать все, что дает вам жизнь, а затем выбрать то, что вас действительно зовет.

Хотя финансовое благополучие всегда является определяющим фактором в ваших решениях, вы также должны убедиться, что вы уравновешиваете это работой, которая действительно нравится вашей душе. Какой бы высокооплачиваемой ни была работа, которую вам предлагают, не забывайте, что она должна приносить радость. Вам не нужно идти на безумные риски, но нужно сосредоточиться на общей картине, чтобы наконец добиться признания, которого вы заслуживаете.

Овен

В жизни есть нечто большее, чем просто работа, и сейчас вы получите шанс увидеть, како это – искренне любить то, как вы выбираете проводить свое время. Сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться своей жизнью – не бороться с ней, не делать только то, что нужно, а любить все, во что вы решите вложить свою энергию. Магический аспект этого в том, что вы начнете привлекать больше того, чего хотите, как только измените свои приоритеты.

Меркурий и Солнце во Льве помогают не только согласовывать свои слова и действия, но и служат новым началом для вас. Сейчас вы находитесь в центре каждого принимаемого решения. Конечно, на этом пути могут быть трудные дни, но они будут ощущаться иначе, потому что вы знаете, что можете выбрать то, что действительно приятно вашей душе.

Все это повлияет на вашу профессиональную жизнь, ваш дом, и даже на ваши романтические отношения — так что если что-то не кажется достаточно хорошим для вас, пора сказать ему "прощай". Создайте пространство для того, чего вы хотите. Верьте, что вы можете жить жизнью, о которой мечтаете – поскольку все, что вам нужно сделать, это начать выбирать ее.

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