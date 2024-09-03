Сдержанные, но шикарные: Анджелина Джоли показала три трендовых цвета осени-2024

Актриса и режиссер Анджелина Джоли превратилась из голливудской бунтарки в настоящую кинодиву, воплощение элегантности и шика. И если вам интересно следить за поистине изысканными трендами будущего сезона, тогда обратите внимание на ее образы с Венецианского кинофестиваля.

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Как пишет издание Who What Wear, Джоли, представлявшая на форуме байопик "Мария", выбрала для выходов на красную дорожку монохромные наряды, сочетавшие в себе комфорт и изысканность. Ее верность минималистскому дизайну в сдержанных тонах позволяет звезде поддерживать классический стиль, никогда не выходящий из моды.

В картине Джоли сыграла оперную певицу Марию Каллас на склоне ее карьеры. Стиль своей героини звезда перенесла и на мероприятия кинофестиваля, продемонстрировав образы в трех цветах, которые будут трендовыми в осенне-зимнем сезоне этого года.

Шоколадный коричневый

Благодаря глубине тона и своей ненавязчивой теплоте шоколадно-коричневый цвет всегда является осенним фаворитом. Джоли выбрала для появления на публике простое по форме, но сложное в крое элегантное драпированное платье из полупрозрачной ткани. Стилисты рекомендуют заменять шоколадными оттенками черный цвет, если вы не хотите выглядеть очень мрачно.

Беж

Если летом безусловным фаворитом является ослепительный белый, в холодные месяцы его место занимает мягкий комфортный беж. Он освежает любой образ и при этом не добавляет в него излишнего цвета. Бежевое платье с горжеткой Джоли дополнила красной помадой. Образ получился сдержанный и при этом роскошный.

Черный

Этот цвет никогда не выходит из моды, к тому же он абсолютный фаворит самой Анджелины. Актриса знает, как носить total black. Ее секрет кроется в эффектных украшениях и аксессуарах, которые лучше раскрываются на черном фоне. На этот раз это была небольшая брошь, которую Джоли приколола на груди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Джоли поразила модных критиков необычным тренчем.

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