Селена Гомес очаровала самым трендовым маникюром осени. Фото

Тренд на натуральность в маникюре этой осенью вызвал настоящий бум среди звезд. И к масштабному движению присоединилась певица и актриса Селена Гомес.

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Звезда обратилась к мастерам ногтевого сервиса, чтобы создать себе ультрамодные "ногти-манекены" или, как их еще называют, "мыльные ногти". Новый дизайн Селены был опубликован в Instagram салоне в Нью-Йорке, который она посетила.

Трендовый маникюр, от которого сейчас без ума все звезды, предполагает создание чистого, естественно совершенного вида, сочетающего безупречно ухоженную кутикулу и прозрачные телесные оттенки розового, персикового и бежевого цветов. "Ногти-манекены" начали набирать популярность летом и перешли в осенний сезон в статусе любимого маникюра звезд.

Для Гомес мастера на этот раз выбрали медовый бежевый оттенок лака. При этом форму ногтей звезда решила сделать удлиненную миндалевидную с закругленными кончиками. Получился элегантный, но при этом эффектный маникюр, подходящий под любой образ – повседневный или праздничный.

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