Селена Гомес показала идеальный 'школьный' образ. Фото

Начало осени – это всегда начало школьного года. А в моде это переход от легких платьев и босоножек к одежде из множества слоев и более массивным комфортным вещам.

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Именно такой образ продемонстрировала актриса и певица Селена Гомес, а модные критики сразу окрестили его школьным, пишет издание Glamour. Звезда, которая предпочитает женственные наряды, продемонстрировала не очень привычный для себя ансамбль.

Гомес в конце августа прибыла в город Теллурайд, штат Колорадо, где на местном кинофестивале представила свой новый фильм "Эмилия Перес". В Instagram Stories актриса показала, как оделась для события.

Поскольку в городе в тот день было комфортных 22 градуса, звезда собрала в своем наряде широкие джинсы, свободный пиджак в тонкую вертикальную полоску и длинное пальто оверсайз. Вдобавок к ним Гомес надела массивные кожаные ботинки. Чем не школьная форма на осень?

Кстати, в школу того дня знаменитость тоже пожаловала. Она зашла в одно из местных учебных заведений, чтобы спеть гимн перед началом соревнований по волейболу. "Они попросили! Ничего не могла с собой поделать, я впервые в Теллурайде", — подписала Гомес серию фотографий и видео с мероприятия

Эксперты по моде говорят, что Гомес соединила в своем наряде все основные тренды этой осени. Сейчас снова возвращаются оверсайз и свободный крой. А также в моде будет массивная обувь на толстой подошве, которая так хорошо защищает от холода.

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