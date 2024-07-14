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Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

Певица и актриса Селена Гомес – одна из популярнейших законодательниц моды в соцсетях. Можно с уверенностью сказать, что публика наблюдает и часто имитирует каждый тренд звезды.

Видео дня

Поэтому неудивительно, что Гомес даже зарекомендовала себя как влиятельное лицо в сфере нейл-арта. Селебрити продемонстрировала и популяризировала некоторые культовые варианты маникюра практически во всех эстетических стилях: от ярких, огненно красных когтей до красивых пастельных цветов.

Нежный маникюр

Селена Гомес продемонстрировала прозрачные мерцающие ногти. Мягкий перламутровый розовый оттенок идеально подходит к тону кожи. Тонкое мерцание и нейтральный тон сочетаются почти со всеми стилями. Идея подойдет для ищущих простой, но элегантный маникюр для натуральных ногтей.

Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

Яркий красный

Когда дело доходит до потрясающего маникюра, форма ногтя не менее важна, чем цвет. Примером тому является то, что в сентябре 2023 года на церемонии MTV Video Music Awards певица продемонстрировала уникальную форму с условным названием "ногти балерины".

Стиль "балерина" – это удлиненная форма ногтей, напоминающая силуэт классических пуантов. В этом случае важна форма, а не оттенок, поэтому вы можете выбрать любой цвет, нейтральным или смелым. Чтобы достичь сочного хроматического эффекта, следует дополнить классический красный цвет золотым переливом.

Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

Обновленный френч

Селена Гомес создала еще один нейл-тренд в клипе "Love On". Певица обратилась к массивному французскому маникюру.

Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

Хотя эта ретро-версия френча должна казаться массивной и неуклюжей, на самом деле маникюр выглядел очень стильно, эстетично и уместно. В течение всего видео Гомес появляется в костюмах, вдохновленных 60-ми: от небесно-голубого платья до платья-футляра в радужную полоску с модной лентой для волос. Эта ностальгическая чувствительность идеально работает в случае удлиненного французского маникюра.

Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

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