Селена Гомес поразила несколькими трендовыми маникюрами подряд: как выглядят

Певица и актриса Селена Гомес – одна из популярнейших законодательниц моды в соцсетях. Можно с уверенностью сказать, что публика наблюдает и часто имитирует каждый тренд звезды.

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Поэтому неудивительно, что Гомес даже зарекомендовала себя как влиятельное лицо в сфере нейл-арта. Селебрити продемонстрировала и популяризировала некоторые культовые варианты маникюра практически во всех эстетических стилях: от ярких, огненно красных когтей до красивых пастельных цветов.

Нежный маникюр

Селена Гомес продемонстрировала прозрачные мерцающие ногти. Мягкий перламутровый розовый оттенок идеально подходит к тону кожи. Тонкое мерцание и нейтральный тон сочетаются почти со всеми стилями. Идея подойдет для ищущих простой, но элегантный маникюр для натуральных ногтей.

Яркий красный

Когда дело доходит до потрясающего маникюра, форма ногтя не менее важна, чем цвет. Примером тому является то, что в сентябре 2023 года на церемонии MTV Video Music Awards певица продемонстрировала уникальную форму с условным названием "ногти балерины".

Стиль "балерина" – это удлиненная форма ногтей, напоминающая силуэт классических пуантов. В этом случае важна форма, а не оттенок, поэтому вы можете выбрать любой цвет, нейтральным или смелым. Чтобы достичь сочного хроматического эффекта, следует дополнить классический красный цвет золотым переливом.

Обновленный френч

Селена Гомес создала еще один нейл-тренд в клипе "Love On". Певица обратилась к массивному французскому маникюру.

Хотя эта ретро-версия френча должна казаться массивной и неуклюжей, на самом деле маникюр выглядел очень стильно, эстетично и уместно. В течение всего видео Гомес появляется в костюмах, вдохновленных 60-ми: от небесно-голубого платья до платья-футляра в радужную полоску с модной лентой для волос. Эта ностальгическая чувствительность идеально работает в случае удлиненного французского маникюра.

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