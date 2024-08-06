Селена Гомес снова задает тренд: звезда поразила модным маникюром

Американская актриса и певица Селена Гомес продолжает задавать тренды в мире моды и красоты. В этот раз селебрити снова продемонстрировала новый маникюр, мгновенно ставший трендовым.

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В мире нейл-арта есть множество цветов и оттенков: одни из них традиционно в топе популярности, другие не достаточно востребованы. Издание Marie Сlaire рассказало, что Гомес прибегла к экспериментам с довольно редким оттенком красного – и не прогадала.

Этот маникюр – отличный вариант для тех, кто стремится иметь ухоженные ногти, при этом не тратя несколько часов на нейл-арт. Гомес рассказала, что ее мастеру понадобилось всего 40 минут, чтобы создать идеальный тон для маникюра в форме squoval (квадрат и овал). Похоже, этот оттенок находится между кирпично-красным и темно-бордовыми тонами с великолепным глянцевым верхним слоем, добавленным для блеска.

Будем откровенны – этот цвет не является стереотипным летним трендом ногтей. Летом вы, скорее всего, вы повсеместно будете видеть маникюр Orange Julius, новые интерпретации классического френча или что-то вроде масляно-желтого лака Хейли Бибер.

Глубокие красные – традиционно зимние оттенки лака для ногтей. Но за последние несколько недель несколько знаменитостей решили доказать, что редкие оттенки красного будут уместны под любой образ.

На прошлой неделе Зендая вышла во время шопинга в Лондоне с темно-бордовым маникюром, игнорируя летние тренды. Сабрина Карпентер также представила насыщенный вишневый оттенок в честь своего нового аромата Cherry Baby.

Также Кайли Дженнер представила пастельно-желтый французский маникюр с ногтями, украшенными милыми насекомыми. Нейл-арт был воплощен знаменитой мастерицей по маникюру Золой Ганзоригт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных трендах маникюра лета-2024.

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