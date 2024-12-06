Село спрятано в пещере: туристам посоветовали уникальное место на Канарских островах

Канарские острова давно известны своим великолепным климатом, живописными пляжами и девственной природой, но мало кто знает о скрытой деревне, расположенной в природной пещере. Это удивительное место – Порис-де-Канделария, находящийся на острове Ла-Пальма в муниципалитете Тихарафе.

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Уникальное поселение со своими белыми домиками и синими дверями становится все более популярным среди туристов, ищущих необычных впечатлений. Порис-де-Канделария когда-то было рыбацкой деревней, но сейчас дома здесь преимущественно используются как второй дом.

Поселок привлекает внимание своей подлинностью и отсутствием современных удобств: здесь нет ни Интернета, ни ресторанов, ни даже магазинов. Единственным бонусом для посетителей является незабываемый закат, который, по словам туристов, стоит всех трудностей на пути.

Чтобы добраться до села, туристам нужно пройти крутой путь, пролегающий через многочисленные повороты у моря, или воспользоваться лодкой, или частным автомобилем. Дорога занимает около четырех километров и требует хорошей физической подготовки.

Особое внимание посетителей привлекает природная среда, окружающая село. Скалы, вулканические ущелья и пещеры острова Ла-Пальма создают живописные виды, а Тихарафе, муниципалитет, где расположена деревня, славится своими сосновыми лесами, миндальными рощами и плантациями бананов.

Эта местность имеет историческую и культурную ценность. Построенные для защиты от летнего зноя дома остаются символом связи человека с природой. Местные жители сохраняют традиции, придающие подлинности этой жемчужине.

Порис-де-Канделария не только место отдыха, но и напоминание о гармонии человека и природы. Посетители могут насладиться уникальными ландшафтами и почувствовать себя частью девственного мира.

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