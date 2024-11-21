Семейные сериалы для уютного вечера: подборка лучших

Что может быть лучше, чем осенний вечер в семейном кругу, проведенный за просмотром интересного сериала ? Среди многообразия жанров и сюжетов, довольно непросто найти истории, которые бы заинтересовали почти все возрастные категории.

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OBOZ.UA собрал рейтинг лучших семейных сериалов для уютного вечера. В подборке каждый найдет вариант себе по вкусу.

Американская семейка

История о трех семьях. Первая состоит из зажигательной колумбийской Глории, ее сына Мени и мужа Джей, который несмотря на преклонный возраст превыше всего стремится получать удовольствие от жизни. Вторая семья – это Клер, дочь Джея от первого брака, ее нерешительный муж Фил и трое детей. Третья – сын Джея Митчел, его любимый Кэмерон и приемная дочь Лили. Авторы сериала говорят, что сочетание судеб и характеров этих разных людей создает портрет современной Америки. Портрет весьма оптимистический, ведь несмотря на все ссоры и недоразумения, герои пытаются держаться вместе и всегда решать, а не замалчивать свои проблемы.

Воспитывая Хоуп

Это остроумный сериал на любимую многими тему "жизнь в сонном пригороде". Истории вкладываются в 20-минутные серии. Все начинается с того, что 23-летний легкомысленный парень Джимми случайно связался с серийной убийцей, которая забеременела и родила ему дочь Хоуп. Однако женщину приговорили к смертной казни, и теперь Джимми и его легкомысленные родители должны учиться воспитывать ребенка.

Малкольм в центре внимания

Старый добрый сериал, прославивший Брайана Кренстона. В "Малкольме" актер играет Гела – артистического отца с тонкой душевной организацией, совсем не приспособленного к семейной жизни. Тем временем Лоис – авторитарная и строгая мать, которую опасается и сам Гэл, и трое их детей: Риз, Малкольм и Дьюи. Малкольм – умник, но постоянно сомневается во всем. Это интересная приключенческая комедия, в каждой серии которой сначала все идет кувырком, но любовь и семейные ценности помогают исправить любую ситуацию.

Девушки Гилмор

Одинокая 32-летняя женщина воспитывает 16-летнюю дочь в маленьком городке у Гарварда. Мать и дочь друг другу как сестры, которые разделяют мнения и обсуждают все. Сериал, выходивший с 2000 по 2007 годы, имеет теплую семейную атмосферу. Netflix, кстати, заказал и выпустил продолжение истории спустя 10 лет.

Отцовство

Сериал о смешных ситуациях, разбитых сердцах, напряженных моментах и семейных заботах. Мужчина и женщина развелись, но держатся вместе с четырьмя взрослыми детьми. Это история о супружеской жизни, конфликтах поколений, всех жизненных перипетиях, которые семья преодолевает благодаря крепкому фундаменту мудрости и любви.

Удивительная миссис Мэйзел

События разворачиваются в 1950-х. Это история о домохозяйке, открывшей в себе талант стендап-комика. Но чем успешнее становится миссис Мэйзел, тем больше страдает ее личная жизнь. Главная героиня ищет баланс между личным пространством, любовью и творчеством. Актриса Рэйчел Броснахан даже получила Золотой глобус за лучшую женскую роль в комедийном сериале.

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