Съемки второго сезона 'Венздей' завершены: появился первый кадр

После триумфальной премьеры в ноябре 2022 года сериал "Венздей" собрал более 1 млрд часов просмотров на Netflix. Это второй англоязычный сериал с самыми большими просмотрами на платформе. "Венздей" также имела 12 номинаций на "Эмми", 4 из которых оказались победными.

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Вскоре после успешной премьеры стриминг Netflix обнародовал сообщение о работе над вторым сезоном. Кроме того, есть слухи о запуске отдельного проекта, который расскажет о приключениях дяди Фестера. Поклонникам сериала сообщили отличную новость – съемки второго сезона завершены.

Сериал в жанре темного фэнтези был создан режиссером Тимом Бертоном. Netflix обнародовал первый кадр второго сезона – на фото актриса Дженна Ортега (Венздей) стоит в традиционном для ее персонажа темном наряде.

Изображение довольно атмосферное – Венздей имеет характерную позу: скрещенные руки, мрачный взгляд, и несколько жуткий фон, похожий на кладбище с воротами в готическом стиле.

Netflix официально заявил, что съемки сериала завершены, а премьера запланирована на 2025 год.

Первый сезон был сосредоточен на обучении Венздей в Неверморе – Академии для так называемых изгоев. Венздей пыталась овладеть своими сверхчеловеческими способностями, противостояла врагам, спасала родителей и пыталась решить, кто же ее настоящие друзья.

Сюжет второй части пока засекречен. Вероятно, на экранах снова появится Тайлер в исполнении Гантера Дуэна. Будет в новом сезоне и Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка), Виктор Доробанцу (Вещь), Муса Мостафа (Юджин), Джорджи Фармер (Аякс), Исаак Ордонез (Пагсли), Джейми МакШейн (шериф) и Луянда Унати Льюис-Ньяво (заместитель шерифа). Имени Перси Гайнса Уайта (Ксавье), в перечне нет. В сети распространяется информация, что актера исключили из сериала после обвинений в насилии и притязаниях.

Стоит отметить и новых приглашенных звезд – Кристофер Ллойд, Джоанн Ламли, Фрэнсис О'Коннор, Гейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Йоонаса Суотамо. Источники Variety отмечают, что можно ожидать Леди Гагу в качестве камео.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мистический сериал "Венздей" Тима Бертона стал рекордсменом Netflix.

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