Сериал 'Корона' может вернуться с седьмым сезоном, несмотря на уже показанный 'конец'

Фанаты хитового сериала Netflix "Корона", рассказывающего об истории британской королевской семьи, были разочарованы, когда события шоу завершились почти сразу после гибели принцессы Дианы. Но их желание увидеть новые эпизоды любимого шоу могут в определенной степени сбыться.

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В комментарии изданию ET автор сериала Питер Морган намекнул, что не прочь написать еще один сезон. Правда, это не будет история о взрослых принце Уильяме и принце Гарри и их женах. Вместо этого он не исключает, что в будущем, когда немного отдохнет от драматических событий вокруг венценосного семейства, может создать сериал-приквел к "Короне". "Возможно, позже, в какой-то момент моей жизни, я буду скучать по этому достаточно, чтобы снова взяться за перо", – сказал сценарист.

По словам Моргана, он старается не приближаться к реальным событиям, которые описывает в своих произведениях, ближе, чем на 10 лет. Но в случае с британской королевской семьей он остановился на отрезке в 20 лет. Так его хитовое шоу закончилось в 2004 году – через два года после 50-летия правления королевы. "Я хотел убедиться, что, по сути, между нами, где мы сейчас, и тем, где заканчивается шоу, было целое поколение... поэтому это все еще шоу, которое является историческим, даже если оно заканчивается в 21 веке", – сказал драматург.

Также на нежелание Моргана возвращаться к истории королевской семьи сильно повлияла реальная смерть королевы Елизаветы II. В финальном эпизоде монархиня в исполнении Имельды Стонтон размышляет о будущем страны после того, как ее не станет. И это ставит мощную точку в сериале.

В другом своем интервью сценарист намекнул, что у него есть идея по поводу будущего приквела. Однако он подчеркнул, что перед тем как заняться новым проектом, ему нужно выполнить другие творческие обязательства.

Если все обстоятельства сложатся, Морган намерен перенести своего зрителя в минувшую эпоху. Привлекательность идеи приквела для самого сценариста заключается в возможности погрузиться в исторические события, предшествовавшие сюжетной линии оригинального сериала. Так он сможет предложить зрителям новый взгляд на путь королевской семьи.

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