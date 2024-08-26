Ваше время сиять: три знака зодиака ждет удачный конец лета

Дева – знак, олицетворяющий рациональность, амбициозность и аналитическое мышление. В сезон Девы астрологи советуют подумать о долгосрочных стратегиях и заняться развитием карьеры.

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Согласно прогнозу, особенно повезет Тельцам, Весам и Водолеям. Пытаясь принять момент, в котором вы находитесь, никогда не следует терять надежду на исполнение своих мечтаний. Астрологи подчеркивают, что трем знакам зодиака удастся воплотить заветную мечту уже к началу сентября.

Телец

Вам может понадобиться много времени, чтобы по-настоящему чувствовать себя комфортно с переменами. Вы обожаете стабильность и больше всего хотите жить в мире, где все идет четко по плану. Вам нужно планировать как можно больше – только так вы чувствуете себя в безопасности перед неизвестным.

Конечно, вселенная диктует свои коррективы. Не все происходит так, как вам хочется. Важно, чтобы вы оставались верными себе и поняли, что нет ничего плохого в том, чтобы принять процесс перемен. Наберитесь смелости. Ретроградный Плутон снова переместится в Козерога в воскресенье, 1 сентября. Обратите внимание на период между 1 сентября и 11 октября, поскольку это будет момент, когда вы получите второй шанс или судьбоносное предложение. Примите осознание того, что вы действительно именно там, где вам положено быть.

Весы

Уделите немного времени себе и вернитесь к своим мечтам о том, какой вы всегда хотели видеть свою жизнь. В то же время Юпитер в Близнецах побуждает выйти из зоны комфорта. Следует наконец-то избавиться от всех тех отговорок и страхов, которые вас сдерживают. Нужно больше уверенности в своих силах, что может позволить вам забронировать билет в новую жизнь.

Вы добились решающего момента в своей жизни. Звезды показывают путь вперед к изобилию, удаче и даже новым прекрасным впечатлениям. Хотя рискнуть или принять важное решение может быть затруднительно, вы не хотите упускать эту возможность, просто оставаясь на месте. Важное напоминание в это время состоит в том, что ваша интуиция не ошибается. Когда вы, наконец, сможете поверить в собственное сердце, вы почувствуете благодарность за то, что никогда не отказывались от своей заветной мечты.

Водолей

Вы можете иметь все, чего всегда хотели – сейчас точно не время отчаиваться. Недавно в вашей жизни был напряженный период. Это касалось и работы, и личной жизни. В четверг, 29 августа, Венера, планета любви, перейдет в Весы, принося в вашу жизнь волну удачи.

Пора отбросить осторожность и попробовать что-то новое. Позвольте себе глубже прислушиваться к своей интуиции, а не пытаться вписаться в какие-то рамки. Чем больше вы прислушиваетесь к этому внутреннему голосу, тем больше удачи вы получите. Венера в Весах означает идеальное время для переездов и путешествий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам вскоре удастся осуществить все мечты.

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