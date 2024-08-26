Сезон Девы будет особенно удачным для трех знаков: кого ждет счастливый сентябрь

Начало осени будет очень насыщенным. Сезон Девы станет периодом неожиданных открытий и судьбоносных предложений. Дева – земной знак, которым управляет Меркурий. Сентябрь принесет уникальное соединение интеллектуальной и практической энергии.

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Дева обосновывает свои интеллектуальные поиски практическим, прагматичным подходом. Астрологи говорят, что в это время три знака зодиака получат наибольший выигрыш.

Овен

Вы найдете неожиданную поддержку от влиятельных людей. Примите эту помощь с благодарностью, чтобы сохранить положительную энергию. Этот сезон требует терпения – это более медленный период для вас, но с верой и доверием к этому процессу вы найдете стабильность и заземление.

Для тех, у кого Луна в Овне, сезон Девы может вызвать более серьезные вызовы. Размышления о прошлом опыте и неожиданных встречах могут вновь открыть старые раны и вызвать нерешенные эмоции. Этот период является решающим для вашего эмоционального исцеления и общего роста. Примите вызовы и возможности сезона Девы, поскольку они прокладывают путь к личному обновлению и внутреннему покою.

Дева

Это ключевое время для реализации ваших устремлений. Не сомневайтесь в своих силах. Учитывая, что несколько внешних планет находятся в ретроградном состоянии, очень важно поддерживать эмоциональное равновесие, чтобы использовать весь потенциал этого периода.

Впереди прекрасная возможность укрепить свои цели и воплотить мечты в жизнь. Те, кому удалось иметь как Солнце, так и Меркурий в Деве, могут оказаться на шаг впереди конкурентов. Люди с Венерой в Деве вполне будут пожинать плоды сезона – все усилия окупятся большими финансовыми поступлениями. Будьте готовы добиться значительных успехов и, возможно, даже омрачить конкурентов в течение вашего сезона.

Рыбы

Звезды располагаются благоприятно для вас, особенно если на вашей карте есть Солнце, Меркурий, Венера или Марс в Рыбах. Вы обретете свою внутреннюю силу и таланты. Это период процветания и саморазвития.

Это лучшее время для того, чтобы осторожно расширять свои границы и принимать каждый день с благодарностью. Для тех, кто занимается творчеством, эта астрологическая фаза – настоящее благо, поскольку она уменьшает неуверенность в себе и заглушает критиков, мешающих вашему прогрессу. Оставайтесь восприимчивыми к позитиву, который может предложить вселенную и ваша интуиция поможет вам сделать взвешенный выбор.

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