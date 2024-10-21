Шикарный total black: Дженнифер Лопес показала утонченный образ

Черный цвет никогда не выйдет из моды, как и луки тотал-блэк. Это убедительно продемонстрировала певица, актриса и известная модница Дженнифер Лопес.

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Для выхода в один из ресторанов Беверли-Хиллз Калифорния она выбрала вещи черного цвета – от одежды до аксессуаров. И сложила это все в безупречный расслабленный, но при этом сдержанный ансамбль.

Лопес выбрала для выхода укороченные и довольно просторные черные брюки с лампасами в тон, которые открывали ее лодыжки. При этом она их объединила с оригинальными декорированными балетками с закругленным носом. Спереди эта обувь украшена элегантным небольшим бантом с жемчужной бусиной, а также пара украшена завязками, охватывающими ногу, что делает эти балетки похожими на балетные пуанты.

К такому оригинальному низу звезда выбрала более сдержанный короткий черный кардиган с галстуком-бантом. Он хорошо перекликался с декором обуви. Две белые пуговицы стали небольшим, но выразительным акцентом всего образа.

Из аксессуаров Лопес выбрала маленькую черную сумку Chanel и черные непроницаемые солнцезащитные очки. А волосы при этом собрала в высокий пучок с выпущенными прядями.

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