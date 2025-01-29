Шоколадно-банановый пирог в чашке за 10 минут: гениальный рецепт Джейми Оливера
Если вы любите что-нибудь с шоколадным и банановым вкусом, вам стоит попробовать рецепт пирога от известного шеф-повара Джейми Оливера. Это один из самых простых десертов, для которого нужно всего пять ингредиентов.
К тому же на приготовление у вас уйдет не более 10 минут (он выпекается в чашке с помощью микроволновки). Как приготовить гениальный десерт по рецепту звездного повара, рассказывает OBOZ.UA.
Ингредиенты
- Один маленький спелый банан
- 75 г саморазрастающейся муки
- 50 г мягкого коричневого сахара
- Растительное масло
- Одно большое яйцо
- Шоколад по выбору.
Способ приготовления
1. Начните с очищения банана от кожуры, положите его в миску и разомните вручную или добавьте в кухонный комбайн и взбейте.
2. Добавьте муку с щепоткой морской соли, сахар и четыре столовых ложки масла. Разбейте яйцо и взбейте до однородности.
3. После этого распределите смесь между четырьмя маленькими чашками для микроволновки (примерно 200 мл) или тремя большими кружками.
4. Разломайте плитку шоколада на кусочки и поместите в смесь, затем разогрейте в микроволновке на высокой мощности (800 Вт) в течение одной минуты или пока она не поднимется и не станет липкой внутри.
5. Когда пирог будет готов, достаньте его из микроволновки и дайте немного остыть.
6. Готовый пирог можно подать с йогуртом или заварным кремом или небольшим шариком мороженого.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить ароматные и очень пышные шоколадные кексы.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.