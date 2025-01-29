Шоколадно-банановый пирог в чашке за 10 минут: гениальный рецепт Джейми Оливера

Если вы любите что-нибудь с шоколадным и банановым вкусом, вам стоит попробовать рецепт пирога от известного шеф-повара Джейми Оливера. Это один из самых простых десертов, для которого нужно всего пять ингредиентов.

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К тому же на приготовление у вас уйдет не более 10 минут (он выпекается в чашке с помощью микроволновки). Как приготовить гениальный десерт по рецепту звездного повара, рассказывает OBOZ.UA.

Ингредиенты

Один маленький спелый банан

75 г саморазрастающейся муки

50 г мягкого коричневого сахара

Растительное масло

Одно большое яйцо

Шоколад по выбору.

Способ приготовления

1. Начните с очищения банана от кожуры, положите его в миску и разомните вручную или добавьте в кухонный комбайн и взбейте.

2. Добавьте муку с щепоткой морской соли, сахар и четыре столовых ложки масла. Разбейте яйцо и взбейте до однородности.

3. После этого распределите смесь между четырьмя маленькими чашками для микроволновки (примерно 200 мл) или тремя большими кружками.

4. Разломайте плитку шоколада на кусочки и поместите в смесь, затем разогрейте в микроволновке на высокой мощности (800 Вт) в течение одной минуты или пока она не поднимется и не станет липкой внутри.

5. Когда пирог будет готов, достаньте его из микроволновки и дайте немного остыть.

6. Готовый пирог можно подать с йогуртом или заварным кремом или небольшим шариком мороженого.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить ароматные и очень пышные шоколадные кексы.

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