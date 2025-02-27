Шоколадные блины с вишнями и творогом на Масленицу: рецепт самого удачного теста

Блины – символ праздника Масленицы, которая длится целую неделю, которая уже началась в Украине 24 февраля и продлится до 2 марта. Готовить в праздничную неделю можно любые блины, с абсолютно разными начинками.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных блинов с вишневой начинкой и творожной прослойкой.

Ингредиенты:

Тесто:

3 яйца

40 г сахара

450 г молока

150 г муки

20 г какао

30 г растопленного масла

1ч.л разбавителя

щепотка соли

Вишня:

400 г вишни без косточек

2 ст.л сахара

2 ст.л крахмала

Сырная масса:

350 г творога

40 г сахара

20 г сливок

Способ приготовления:

1. Тесто: взбить все блендером, чтобы не было комочков. Пожарьте блины до готовности.

2. Вишневая начинка: засыпьте сахаром и на слабый огонь, проварите 3 минуты. Крахмал разведите холодной водой и влейте в вишню и еще проварите еще 1-2 минуты, после остудите.

3. Сырная масса: перебейте все блендером.

4. Выложите на блин вишневую начинку, сверните, выложите сырную массу и снова сверните.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: