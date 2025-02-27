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Шоколадные блины с вишнями и творогом на Масленицу: рецепт самого удачного теста

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
69
Шоколадные блины с вишнями и творогом на Масленицу: рецепт самого удачного теста

Блины – символ праздника Масленицы, которая длится целую неделю, которая уже началась в Украине 24 февраля и продлится до 2 марта. Готовить в праздничную неделю можно любые блины, с абсолютно разными начинками. 

Видео дня
Шоколадные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных блинов с вишневой начинкой и творожной прослойкой. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

Тесто: 

  • 3 яйца
  • 40 г сахара
  • 450 г молока
  • 150 г муки
  • 20 г какао
  • 30 г растопленного масла
  • 1ч.л разбавителя
  • щепотка соли

Вишня:

  • 400 г вишни без косточек
  • 2 ст.л сахара
  • 2 ст.л крахмала

Сырная масса: 

  • 350 г творога
  • 40 г сахара
  • 20 г сливок

Способ приготовления:

1. Тесто: взбить все блендером, чтобы не было комочков. Пожарьте блины до готовности.

Тесто для блинов

2. Вишневая начинка: засыпьте сахаром и на слабый огонь, проварите 3 минуты. Крахмал разведите холодной водой и влейте в вишню и еще проварите еще 1-2 минуты, после остудите. 

Вишневая начинка

3. Сырная масса: перебейте все блендером.

Творожная масса

4. Выложите на блин вишневую начинку, сверните, выложите сырную массу и снова сверните.

Готовые блины

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