Шоколадные блины с вишнями и творогом на Масленицу: рецепт самого удачного теста
Блины – символ праздника Масленицы, которая длится целую неделю, которая уже началась в Украине 24 февраля и продлится до 2 марта. Готовить в праздничную неделю можно любые блины, с абсолютно разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных блинов с вишневой начинкой и творожной прослойкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- 3 яйца
- 40 г сахара
- 450 г молока
- 150 г муки
- 20 г какао
- 30 г растопленного масла
- 1ч.л разбавителя
- щепотка соли
Вишня:
- 400 г вишни без косточек
- 2 ст.л сахара
- 2 ст.л крахмала
Сырная масса:
- 350 г творога
- 40 г сахара
- 20 г сливок
Способ приготовления:
1. Тесто: взбить все блендером, чтобы не было комочков. Пожарьте блины до готовности.
2. Вишневая начинка: засыпьте сахаром и на слабый огонь, проварите 3 минуты. Крахмал разведите холодной водой и влейте в вишню и еще проварите еще 1-2 минуты, после остудите.
3. Сырная масса: перебейте все блендером.
4. Выложите на блин вишневую начинку, сверните, выложите сырную массу и снова сверните.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: