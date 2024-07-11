'Шрек' возвращается! Названа дата выхода пятого мультфильма

Любимый во всем мире огр Шрек возвращается в кинотеатры с новым фильмом. И уже даже известна дата выхода пятой полнометражной ленты франшизы.

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Ролик-анонс опубликовала в соцсети Х (бывший Twitter) студия DreamWorks Animation. И объявила основных звезд голосового каста картины.

"Не так, чтобы очень далеко", – говорится в записи, сопровождающей ролик. Эта присказка, имитирующая начало сказки, идет вместе с сообщением, что пятая часть "Шрека" ожидается в прокате уже 1 июля 2026 года.

Также студия сообщила, что к своим ролям вернутся все главные актеры озвучания. Майк Майерс снова будет говорить за Шрека, голосом принцессы Фионы станет Камерон Диаз, а к роли Ослика вернется Эдди Мерфи.

Как добавляет издание Deadline, режиссером пятой картины о зеленом огре и его друзьях станет Уолт Дорн, ранее работавший над франшизой "Тролли". Его коллега Джина Шэй займется продюсированием проекта вместе с генеральным директором Illumination Крисом Меледандри ("Братья Супер Марио в кино") и Брэдом Эблсоном ("Миньоны: Становление злодея").

Известно, что о начале работы на пятой части Шрека несколько месяцев назад сообщил Эдди Мерфи. По его словам, он уже записал часть реплик Осла. И даже намекнул, что первый акт анимационной ленты может быть готов уже к концу этого года. Актер также проговорился, что его персонаж может получить персональный спин-офф.

Напомним, что первый мультфильм "Шрек" вышел в 2001 году. Он стал экранизацией иллюстрированной книги 1990 года писателя и карикатуриста Уильяма Стейга. Лента приобрела огромную популярность, собрала в прокате более 488 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов и завоевала массу наград, в том числе "Оскар", BAFTA и выиграла 8 номинаций анимационной премии "Энни".

Сиквел "Шрек 2" вышел в 2004 году, еще через три года свет увидел "Шрек Третий". А картина "Шрек навсегда" штурмовала прокат летом 2010 года. Планировалось, что она закроет франшизу, но разговоры о возможности выхода пятого фильма начались еще в 2018 году. Кроме квадрологии о самом зеленом орге франшиза включает популярные спин-оффы о Коте в сапогах, которого озвучил Антонио Бандерас, глобальное гастрольное шоу, бродвейский мюзикл, парки развлечений, игры, игрушки и т.д.

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