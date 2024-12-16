Сидни Суини обула туфли, которые станут хитом в 2025 году: фото

В 2025 году модные тенденции в обуви претерпят значительные изменения, в частности появятся новые варианты лакированной обуви. Знаменитости уже активно демонстрируют эти модели, и один из самых больших трендов этого сезона – это белые лакированные туфли.

Видео дня

Такие туфли стали популярны благодаря своей универсальности и стильному виду, который не оставляет равнодушными модных экспертов. Актриса Сидни Суини также поддержала эту тенденцию, продемонстрировав их в своем Instagram.

На фото Суини появилась в белой лакированной паре туфель, которые она соединила с красным миниплатьем с длинными рукавами. Такой вид подчеркивает актуальность белого цвета в трендах, а также лакированное покрытие. Белые туфли на высоком каблуке идеально подходят к этому образу, создавая элегантный, но одновременно свежий вид.

Этот тренд, как и многие другие, был представлен на больших модных подиумах для сезона весна/лето 2025. Бренды, такие как Miu Miu, Bottega Veneta и Loewe, уже продемонстрировали свои варианты лакированных туфель, поразивших модных критиков своей эстетикой. В частности, лакированная кожа была заметна не только в обуви, но и в аксессуарах, появившихся на подиумах, включая сумки и куртки.

Лакированные туфли, как показал пример Суини, придают образу элегантности, делая его стильным и современным. Модные критики отмечают, что хотя черные лакированные туфли были классическим выбором для элегантных выходов, белый цвет добавил оригинальности и свежести образа актрисы. Такой выбор подчеркивает значимость экспериментов и риска в мире моды.

Кроме лакированных туфель, в тренде будут и другие варианты обуви с глянцевым покрытием. Например, известный бренд Prada уже выпустил несколько вариантов таких моделей, пришедшихся по вкусу модным экспертам. Chanel и Miu Miu тоже не отстают, и предлагают свои варианты блестящей обуви.

Тренд на лакированную обувь стал популярен благодаря своему универсальному виду, который подходит как для вечерних выходов, так и для повседневных образов. Белые туфли, по мнению дизайнеров, могут дополнить любой наряд, став его ярким акцентом. Идея совмещать такую обувь с разнообразными цветами и текстурами сделала их универсальными для любого случая.

Таким образом, белые лакированные туфли, еще недавно казавшиеся забытым трендом, теперь снова на пике популярности. Эта обувь обещает быть главным аксессуаром 2025 года, и уже можно увидеть, как звезды и модницы активно включают его в свои образы. Если вы хотите быть в тренде, белая лакированная обувь – это то, что стоит добавить к вашему гардеробу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Гейли Бибер и ее стильном лайфхаке с жакетом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.