Сидни Свини показала в Париже идеальное белое платье на лето

Париж в эти дни превратился в мировую столицу, ведь здесь проходят 33 летние Олимпийские игры. Конечно, в городе собрались сотни знаменитостей, демонстрирующих свои лучшие модные образы.

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Одной из самых ярких стала актриса, звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини. В своем Instagram она опубликовала образ в белом летнем мини-платье, которое модные критики уже окрестили идеальным.

Платье имеет открытый верх и короткую пышную юбку. Актриса дополнила его широким ажурным кожаным ремнем и белыми босоножками на каблуках-рюмочках. Акцентом аутфита Сидни сделала маленькую красную сумочку на плече. Завершила образ звезда полусобранными волнистыми прядями и солнцезащитными очками удлиненной формы.

Фанаты были в восторге от образа актрисы. "Подвинься, Эмили – Сидни в Париже", – написал кто-то в комментариях, сославшись на известный сериал Netflix, который снимается в столице Франции.

Сидни Суини собрала в своем образе сразу несколько модных трендов этого лета. В первую очередь само по себе белое платье в этом сезоне является одним из главных маст-хэв в гардеробе. Стилисты и дизайнеры предлагают использовать его, как полотно для создания креативного образа, обыгрывая вещь цветными акцентами и аксессуарами. Само платье может быть любым – от дерзкого мини до закрытого платья-рубашки.

С этой задачей звезда справилась с блеском. И все благодаря активному поясу, который привлекает все внимание. Он придает образу еще больше объема благодаря сложной конструкции. Такой пояс берет на себя роль первой скрипки, даже, несмотря на яркий красный цвет сумки. Суини не стала дополнять свой образ украшениями, и это тоже один из трендов сезона – модные сейчас зрелищные аксессуары вполне способны заменить бижутерию и ювелирку и при этом продемонстрировать вкус своей обладательницы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Сидни Суини на церемонии "Оскар" повторила образ Анджелины Джоли 20-летней давности, надев такое же белоснежное сатиновое платье.

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