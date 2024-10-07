Сказочные места в Европе: куда поехать на отдых любителям фэнтези

В Европе есть множество прекрасных курортов, привлекающих туристов. Однако некоторые из них по-настоящему особенны и напоминают сказку – трудно поверить, что это реальные места, а не тщательно продуманные декорации для съемок очередного фильма Disney.

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Многие из этих исторических мест в свое время вдохновили авторов знаменитых сказок. О десяти таких волшебных локациях, которые придутся по души любителям фэнтези, читайте в материале OBOZ.UA.

Мон-Сен-Мишель, Франция

Мон-Сен-Мишель, крошечный скалистый остров в Нормандии, превращенный в остров-крепость, напоминает замок из диснеевского фильма. Он находится примерно в 800 метрах от побережья северо-западной Франции и окутан мифами и легендами.

Узнать об истории этого района можно в Морском музее острова и Историческом музее звука и света. Также обязательно стоит посетить Visit La Chapelle-Saint-Aubert – романтическую часовню с потрясающим видом на море.

Замок Нойшванштайн, Германия

Говорят, именно замок Нойшванштайн в Германии стал источником вдохновения для Уолта Диснея при создании "Спящей красавицы".

Это исторический дворец 19-го века, построенный у подножия Альп на юге Германии. Замок открыт для публики с 1886 года, поэтому посетители могут вблизи увидеть потрясающую архитектуру, которая вдохновила на создание знаменитой сказки.

Замок Алькасар, Испания

В то время как Германия и Франция полны прекрасных образцов средневековой архитектуры, в Испании также есть несколько великолепных замков, которые рекомендуют посетить путшественникам.

Замок Алькасар сочетает в себе исламскую и христианскую архитектуру с высокими стенами и впечатляющими башнями, словно взятыми из готической сказки.

Что делает это туристическое направление еще более сказочным, так это то, что оно расположено в окруженном стенами городе Сеговия – визит сюда ощущается как странствие в другой мир.

Гальштат, Австрия

Места на берегу озера Гальштат окутывают атмосферой мистицизма, оставляя посетителей в благоговении своей спокойной величественной красотой. Это одна из жемчужин Австрии, окруженная окружающими горами Дахштайн, с древней архитектурой и уютными ресторанами, где можно поужинать при свечах.

Гриндельвальд, Швейцария

Деревня Гриндельвальд с ее захватывающими дух видами, альпийским очарованием, мощеными улочками и деревянными шале действительно напоминает сказку.

Она расположена в самом сердце Швейцарских Альп. Летом Гриндельвальд утопает в зелени, а зимой тут можно полюбоваться живописными заснеженными холмами.

Дарк Хеджес, Ирландия

Мечта фотографа, Дарк Хеджес в Ирландии – чудо природы с извилистыми ветвями и густым лесом, напоминающим о сказках из детства, таких как "Гензель и Гретель" или "Красная Шапочка".

Здесь нет больших злых волков – несмотря на свой устрашающий вид, эта прекрасная аллея буковых деревьев является очень безопасной частью Ирландии и ее обязательно стоит посетить, если вы находитесь в этом районе.

Изола Белла, Италия

Как и Мон-Сен-Мишель, Изола-Белла – крошечный остров, который напоминает часть вымышленной истории, настолько причудливо он выглядит.

Очарования добавляет итальянская архитектура и теплый климат – благодаря всему этому Изола-Белла создает ощущение райского уголка с прекрасными итальянскими цветочными садами, которые рекоментуют исследовать всем путешественникам.

Деревня Попай, Мальта

Мальта имеет богатую историю, и такие города, как Мдина, окутаны мифической атмосферой с поразительной архитектурой, которая напоминает о сказках.

Деревня Попай – это необычная съемочная площадка на Мальте, которая изначально была построена для съемок в 1980-е годы мюзикла "Попай", а затем стала выполнять функции достопримечательности и комплекса развлечений.

Халлербос, Бельгия

Вряд ли найдется более волшебное место, чем обособленный буковый лес, усеянный цветами. Халлербос известен как "Голубой лес"; его лесная почва весной покрывается множеством диких колокольчиков (гиацинтов).

До близлежащего города Галле легко добраться на машине или велосипеде – там туристы могут найти множество вариантов размещения и ознакомиться с местной кухней.

Остров Скай, Шотландия

Остров Скай входит в состав архипелага Внутренние Гебриды, расположенного на западе Шотландии. Природа здесь действительно напоминает сказку с каскадными водопадами и бассейнами, наполненными журчащей минеральной водой.

Это место с бесконечными возможностями для лесных прогулок идеально для тех, кто хочет сбежать от повседневной суеты.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших направлениях для спокойного отдыха в Европе. От неспешного круиза французским Провансом до первозданного северного архипелага Фарн – каждый здесь найдет вариант проведения отпуска по вкусу.