Сколько государственных праздников в Украине: какие дни должны быть выходными

Война внесла коррективы в жизнь украинцев. В Верховной Раде 23 июля поддержали продление военного положения и общей мобилизации до 9 ноября 2024 года. Это напрямую влияет на наличие выходных и праздничных дней.

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Статья 73 КЗоТ устанавливает список государственных праздников. Сколько государственных праздников в Украине и какие дни должны быть выходными – читайте в материале OBOZ.UA.

Согласно положениям Кодекса законов о труде, все государственные праздники в Украине являются выходными. Однако во время военного положения действие этой статьи прекращается, поэтому выходными на праздники будут только те дни, которые приходятся на субботу или воскресенье.

Выходные и праздничные дни в 2024 году:

1 января – Новый год;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда;

8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов;

28 июня – День Конституции Украины;

15 июля – День Украинской Государственности;

24 августа – День независимости Украины;

1 октября – День защитников и защитниц Украины;

25 декабря – Рождество Христово.

Работа также не проводится в дни религиозных праздников:

один день (воскресенье) – Пасха;

один день (воскресенье) – Троица

25 декабря – Рождество Христово.

К примеру, до войны на Пасху и Троицу украинцы отдыхали несколько дней. Пока действует военное положение, дополнительные выходные не предусмотрены.

Но работодатель по своему усмотрению может установить для своих работников дополнительный выходной. Сделать это может в пределах полномочий и за собственные средства – это не противоречит статье 9–1 КЗоТ.

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