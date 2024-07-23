Сколько государственных праздников в Украине: какие дни должны быть выходными
Война внесла коррективы в жизнь украинцев. В Верховной Раде 23 июля поддержали продление военного положения и общей мобилизации до 9 ноября 2024 года. Это напрямую влияет на наличие выходных и праздничных дней.
Статья 73 КЗоТ устанавливает список государственных праздников. Сколько государственных праздников в Украине и какие дни должны быть выходными – читайте в материале OBOZ.UA.
Согласно положениям Кодекса законов о труде, все государственные праздники в Украине являются выходными. Однако во время военного положения действие этой статьи прекращается, поэтому выходными на праздники будут только те дни, которые приходятся на субботу или воскресенье.
Выходные и праздничные дни в 2024 году:
- 1 января – Новый год;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – День труда;
- 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 15 июля – День Украинской Государственности;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово.
Работа также не проводится в дни религиозных праздников:
- один день (воскресенье) – Пасха;
- один день (воскресенье) – Троица
- 25 декабря – Рождество Христово.
К примеру, до войны на Пасху и Троицу украинцы отдыхали несколько дней. Пока действует военное положение, дополнительные выходные не предусмотрены.
Но работодатель по своему усмотрению может установить для своих работников дополнительный выходной. Сделать это может в пределах полномочий и за собственные средства – это не противоречит статье 9–1 КЗоТ.
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