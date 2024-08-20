Сколько лет независимости Украины: интересные факты

Провозглашение независимости – это важное событие в истории украинского государства и народа. 24 августа 1991 года, после многих веков борьбы за собственную идентичность, нация наконец-то объединилась в едином стремлении к самостоятельному существованию на мировой арене.

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День принятия Акта провозглашения независимости Украины имеет большую историческую ценность. Об интересных фактах этого процесса рассказывает OBOZ.UA.

24 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Акт провозглашения независимости Украины. С этого дня ежегодно 24 августа в стране отмечают праздник в честь этого события. Таким образом , в 2024 году украинцы будут праздновать 33 годовщину.

Интересные факты о Дне Независимости Украины

Сначала День Независимости Украины праздновали 16 июля в честь принятия Декларации о государственном суверенитете. Но после августовского путча было решено провозгласить полную независимость, поэтому дата изменилась на 24 августа. Чернетку Акта провозглашения независимости написали утром 23 августа 1991-го Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко в обычной школьной тетради. Согласно воспоминаниям Левко Лукьяненко, депутаты должны были написать законопроект без дискуссионных положений, чтобы принять его за один день. Если бы все затянулось, то провозгласить независимость, вероятно, не удалось. Текст Акта провозглашения независимости содержал 93 слова, был напечатан печатной машинкой и занимал всего 1 страницу. За независимость на чрезвычайном внеочередном заседании ВР УССР проголосовали 346 депутатов. После завершения внеочередного заседания у трибуны Верховной Рады оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых стрелков. После провозглашения независимости Вячеслав Чорновил предложил занести в зал совета сине-желтое знамя, с которым украинцы стояли на баррикадах возле русского Белого дома. Затем флаг подняли над куполом парламента. Таким образом, после принятия акта над Киевом впервые с июня 1920 года взвился украинский флаг. Чтобы легитимизировать провозглашение независимости, был проведен всеукраинский референдум, на котором более 90% опрашиваемых ответили утвердительно на вопрос "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Первыми странами, признавшими независимость Украины, стали Польша и Канада. Первый военный парад в честь независимости был проведён 24 августа 1994 года.

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