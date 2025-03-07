Сладкий банановый хлеб на йогурте: как приготовить вкусную выпечку для всей семьи
Вместо разнообразных складных тортов к чаю можно приготовить ароматный банановый хлеб. Он довольно быстро выпекается, получается очень рыхлым и нежным. Очень вкусно подавать с разнообразными любимыми джемами или сгущенкой.
Идея приготовления сочного бананового хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Все очень просто.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт. (один в тесто, другой для декора)
- яйца – 2 шт.
- йогурт – 150 г
- мука – 230-240 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- сахар – 3-4 ст.л.
- ванильный сахар – 1/2 ч.л.
- сода – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Разомните банан вилкой в пюре.
3. Добавить яйца, йогурт, сахар и хорошо перемешать.
4. Добавьте муку, разрыхлитель, соду и ванильный сахар, вымешайте однородное тесто.
5. Вылейте тесто в форму для запекания (застланную пергаментом). Сверху положите разрезанный банан пополам и посыпьте миндальными хлопьями.
6. Выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки (проверьте готовность зубочисткой).
7. Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой, нарежьте и наслаждайтесь.
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