Сладкий банановый хлеб на йогурте: как приготовить вкусную выпечку для всей семьи

Вместо разнообразных складных тортов к чаю можно приготовить ароматный банановый хлеб. Он довольно быстро выпекается, получается очень рыхлым и нежным. Очень вкусно подавать с разнообразными любимыми джемами или сгущенкой.

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Идея приготовления сочного бананового хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Все очень просто.

Ингредиенты:

банан – 2 шт. (один в тесто, другой для декора)

яйца – 2 шт.

йогурт – 150 г

мука – 230-240 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

сахар – 3-4 ст.л.

ванильный сахар – 1/2 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Разомните банан вилкой в пюре.

3. Добавить яйца, йогурт, сахар и хорошо перемешать.

4. Добавьте муку, разрыхлитель, соду и ванильный сахар, вымешайте однородное тесто.

5. Вылейте тесто в форму для запекания (застланную пергаментом). Сверху положите разрезанный банан пополам и посыпьте миндальными хлопьями.

6. Выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки (проверьте готовность зубочисткой).

7. Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой, нарежьте и наслаждайтесь.

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