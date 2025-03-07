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Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
264
Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса

Первые блюда – это особый вид кулинарного искусства. Каждая из них особенная и отличается собственным вкусом и ароматом, созданными заботливыми руками хозяйки.

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram представила рецепт приготовления вкуснейшего и нежного сливочного супа с лососем. Это блюдо придется по вкусу даже тем, кто не любит супы.

Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса

Ингредиенты

  • Лосось – 450 гр.
  • Картофель – 1 кг.
  • Вода – 2 л.
  • Горошек – 100 гр.
  • Сливочный сыр – 300 гр.
  • Сок лимона – ½ шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Зелень
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Чистим и нарезаем картофель и добавляем в картофель сразу сливочный сыр.

Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса

2. Заливаем водой сразу добавляем специи и лимонный сок, перемешиваем и готовим к готовности.

3. Когда картофель будет уже готов, добавляем зажарку из моркови и чеснока. Перемешиваем и добавляем рыбу, черри и горошек.

Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса

4. Накрываем крышкой и готовим в течение 15 минут.

5. Добавляем зелень и подаем на стол.

Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса

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