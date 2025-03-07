Сливочный суп с лососем: что добавить для непревзойденного вкуса
Первые блюда – это особый вид кулинарного искусства. Каждая из них особенная и отличается собственным вкусом и ароматом, созданными заботливыми руками хозяйки.
Фудблогер с ником katia cooking в Instagram представила рецепт приготовления вкуснейшего и нежного сливочного супа с лососем. Это блюдо придется по вкусу даже тем, кто не любит супы.
Ингредиенты
- Лосось – 450 гр.
- Картофель – 1 кг.
- Вода – 2 л.
- Горошек – 100 гр.
- Сливочный сыр – 300 гр.
- Сок лимона – ½ шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Зелень
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1. Чистим и нарезаем картофель и добавляем в картофель сразу сливочный сыр.
2. Заливаем водой сразу добавляем специи и лимонный сок, перемешиваем и готовим к готовности.
3. Когда картофель будет уже готов, добавляем зажарку из моркови и чеснока. Перемешиваем и добавляем рыбу, черри и горошек.
4. Накрываем крышкой и готовим в течение 15 минут.
5. Добавляем зелень и подаем на стол.
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