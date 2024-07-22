Смелый дизайн и хорошая цена: чем поражает новый внедорожник Hyundai Santa Fe

Мир автомобильной индустрии всегда поражает своей динамичностью и инновациями. Автопроизводители постоянно стремятся усовершенствовать свои модели, чтобы удовлетворить все более требовательные потребности потребителей.

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Одной из самых ожидаемых новинок, вышедшей в начале 2024 года, стал новый внедорожник Hyundai Santa Fe. О его характеристиках подробно рассказал motor1.com.

Дизайн

Первое, что поражает Hyundai Santa Fe – это его огромные размеры и уникальный дизайн. Поверхность каждой панели в автомобиле плоская, а каждая деталь соединяется почти идеальным углом 90 градусов.

Восьмигранные H-образные фары подчеркивают переднюю часть кузова, а расширенные пятигранные колесные арки и матовая краска дополняют брутальность модели.

Отдельного внимания заслуживает дизайн интерьера. Эта модель имеет больше декоративных элементов из кожи и алюминиевых элементов отделки, чем у большинства BMW. Все сиденья очень удобны, а линия крыши создает ощущение невероятного пространства.

Также в автомобиле есть два 12,3-дюймовых сенсорных экрана – один для цифровой приборной панели, а другой для центрального дисплея. Под ним также находится третий сенсорный экран для управления элементами управления HVAC. В то же время, информационно-развлекательная система – безупречная. Она проста и интуитивно понятна.

Кроме того, впереди центральной консоли есть два беспроводных зарядных устройства – одно для вас и одно для вашего пассажира. Также в автомобиле есть система, позволяющая пассажирам с заднего ряда получить доступ к центральной консоли.

Характеристики

Вы будете приятно удивлены тем, как Hyundai Santa Fe ведет себя на дороге. 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом сменил версию без турбонаддува с прошлого года. Он выдает 277 лошадиных сил, 421 ньютон-метр крутящего момента и сочетается с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. В конце концов, автомобиль может разогнаться до 96 км в час примерно за 6,6 секунды.

Santa Fe также обладает легким и чувствительным управлением. С ним легко маневрировать по городу на низких скоростях. Подвеска мягкая на ощупь и хорошо тушит удары. И даже на шоссе автомобиль тихий. В салон не слышно ни звука двигателя, ни шума дороги.

Цена

На американском рынке внедорожник базово стоит 35365 долларов. Но качество и надежность Hyundai Santa Fe более чем оправдывает эту цену.

Модель Calligraphy является самой дорогой. Ее можно приобрести за 47 895 долларов.

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