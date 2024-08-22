Смесь Ибицы и Венеции: греческий остров назвали одним из лучших для ночного отдыха

Греция – идеальная страна для летнего отдыха. Если вы хотите совместить активную ночную жизнь Ибицы и потрясающую архитектуру Венеции, специалисты в области туризма советуют обратить внимание на остров Миконос.

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Миконос – остров в Кикладском архипелаге, омываемый водами Эгейского моря. Издание Express рассказало, чем уникальна эта местность и как там можно провести отпуск.

По легендам, именно здесь Геракл истребил гигантов, тела которых окаменели и превратились в скалы. Сначала на острове жили египтяне, затем выходцы из Крита, которых заменили переселенцы из Афин.

В 1207 году остров завоевали венецианцы, а в первой половине 16 века на Миконос пришли турки. Освобождённый остров был в 1830 году после войны за независимость.

Помимо ночной жизни и вечеринок, Миконос предлагает потрясающие чистые пляжи, типичные белые здания и спокойные отели. Вдоль пляжей расположены бары, а клубы работают до утра.

С видом на защищенный залив и гавань расположен город Миконос, известный местным жителям как Хора. Город является олицетворением греческой архитектуры с типичным сочетанием белого и голубого в деталях, уютными домами и узкими извилистыми улочками, усеянными цветными вкраплениями тропических растений.

Здесь вы найдете всевозможные известные бутики и местные торговые лавки. Есть также многочисленные небольшие церкви – их более 1200 только на одном острове, в основном они открыты для туристов и украшены десятками икон и статуй.

Прогуляйтесь вниз к заливу, и вы окажетесь в великолепном районе Маленькая Венеция.

К югу от него расположена одна из самых известных достопримечательностей острова – ряд из семи высоких ветряных мельниц, датируемых 16 веком. Они были построены венецианцами и долгое время использовались по назначению, а теперь являются идеальным фоном для фотографий, особенно на закате.

На горизонте виднеется остров Делос – мифологическое место рождения олимпийских богов-близнецов Аполлона и Артемиды.

Следует также посетить археологический музей, этнографический музей, морской музей Эгейского моря и монастырь Богородицы.

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