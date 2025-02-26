Видео дня
Сочные куриные рулетики с сыром и грибами: мясо просто тает во рту
Куриное филе может получиться очень мягким и сочным, если из него сделать рулетики. Внутрь вкусно положить много грибной начинки, а также творог. Все это отлично дополнит сливочный сыр и йогурт.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Можно подавать с куриным филе.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г.
- шампиньоны – 150 г.
- сыр сливочный – 40 г.
- сыр твердый – 30 г. + 30 г.
- йогурт натуральный – 20 г.
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления:
1. Грибы обжарить.
2. Добавить сливочный сыр, йогурт, половину тертого сыр, специи и зелень.
3. Тщательно перемешать.
4. Мясо тоненько порезать, выложить начинку.
5. Завернуть в рулетики.
6. Выложить на форму для запекания, посыпать тертым сыром.
7. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: