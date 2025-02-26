Сочные куриные рулетики с сыром и грибами: мясо просто тает во рту

Куриное филе может получиться очень мягким и сочным, если из него сделать рулетики. Внутрь вкусно положить много грибной начинки, а также творог. Все это отлично дополнит сливочный сыр и йогурт.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Можно подавать с куриным филе.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г.

шампиньоны – 150 г.

сыр сливочный – 40 г.

сыр твердый – 30 г. + 30 г.

йогурт натуральный – 20 г.

соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

1. Грибы обжарить.

2. Добавить сливочный сыр, йогурт, половину тертого сыр, специи и зелень.

3. Тщательно перемешать.

4. Мясо тоненько порезать, выложить начинку.

5. Завернуть в рулетики.

6. Выложить на форму для запекания, посыпать тертым сыром.

7. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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