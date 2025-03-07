Сочные рубленные котлеты из филе: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш

Куриные котлеты – очень удачное и вкусное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу кукурузу, тертые сырые овощи, зелень, сметану.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных куриных котлет с грибами и твердым сыром, кукурузой.

Ингредиенты:

куриное филе

шампиньоны

твердый сыр

петрушка, зеленый лук

кукуруза

яйца 2 шт.

сметана 2 ст.л.

мука 2-3 ст.л.

соль, специи

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе, грибы, лук, сыр натрите, добавьте яйцо, муку, сметану, специи, кукурузу, перемешайте.

2. Обжарьте котлеты на среднем огне по бокам под крышкой до готовности.

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