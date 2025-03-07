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Сочные рубленные котлеты из филе: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
321
Сочные рубленные котлеты из филе: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш

Куриные котлеты – очень удачное и вкусное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу кукурузу, тертые сырые овощи, зелень, сметану. 

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Вкусные куриные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных куриных котлет с грибами и твердым сыром, кукурузой. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • куриное филе
  • шампиньоны
  • твердый сыр
  • петрушка, зеленый лук
  • кукуруза
  • яйца 2 шт.
  • сметана 2 ст.л.
  • мука 2-3 ст.л.
  • соль, специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком филе, грибы, лук, сыр натрите, добавьте яйцо, муку, сметану, специи, кукурузу, перемешайте.

Ингредиенты для котлет

2. Обжарьте котлеты на среднем огне по бокам под крышкой до готовности.

Готовые котлеты

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