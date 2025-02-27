Сочные рыбные котлеты для обеда: с чем вкусно подать

Вместо жирных котлет из свинины можно приготовить рыбные. Такие изделия станут отличным вариантом питательного обеда. А подать их лучше с горохом.

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Идея приготовления сочных рыбных котлет на обед опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Вместо муки лучше добавить манку.

Ингредиенты:

филе рыбы – 700/800 г

сало – 150/200 г

лук – 2-3 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

манка – 2 ст.л.

яйца – 1 шт.

соль/перец

Способ приготовления:

1. Измельчить и соединить все ингредиенты со специями, отбить.

2. Сформировать котлеты и обвалять в муке.

3. Обжарить до румяной корочки с обеих сторон.

4. Для подливки обжарить лук с морковью.

5. Добавить соль, перец, сахар.

6. Томат или томатный сок развести водой.

7. Готовой подливкой залить котлеты, чтобы покрыло.

8. Тушить котлеты в соусе минут 10 под крышкой на маленьком огне.

9. Чашку гороха замочить накануне (ночь/день).

10. Промыть и залить водой, чтобы покрыть сверху на палец (1 см).

11. Варить на небольшом огне, иногда собирать пену.

12. После того как горох сварился, посолить, добавить 2-3 ст.л. масла (куркума по желанию) и перебить бленлером

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