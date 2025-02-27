Сочные рыбные котлеты для обеда: с чем вкусно подать
Вместо жирных котлет из свинины можно приготовить рыбные. Такие изделия станут отличным вариантом питательного обеда. А подать их лучше с горохом.
Идея приготовления сочных рыбных котлет на обед опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Вместо муки лучше добавить манку.
Ингредиенты:
- филе рыбы – 700/800 г
- сало – 150/200 г
- лук – 2-3 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- манка – 2 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Измельчить и соединить все ингредиенты со специями, отбить.
2. Сформировать котлеты и обвалять в муке.
3. Обжарить до румяной корочки с обеих сторон.
4. Для подливки обжарить лук с морковью.
5. Добавить соль, перец, сахар.
6. Томат или томатный сок развести водой.
7. Готовой подливкой залить котлеты, чтобы покрыло.
8. Тушить котлеты в соусе минут 10 под крышкой на маленьком огне.
9. Чашку гороха замочить накануне (ночь/день).
10. Промыть и залить водой, чтобы покрыть сверху на палец (1 см).
11. Варить на небольшом огне, иногда собирать пену.
12. После того как горох сварился, посолить, добавить 2-3 ст.л. масла (куркума по желанию) и перебить бленлером
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: