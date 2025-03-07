Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет
Тефтели из фарша – идеальный вариант блюда для обеда. Изделия можно подать с картофельным пюре или с любой кашей. К тому же жарить ничего не придется.
Идея приготовления тефтелей из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Фарш будет очень сочным.
Ингредиенты для тефтелей:
- фарш ассорти – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- рис – 80 г (полусваренный)
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сметана/йогурт – 2 ст.л.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 400 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Соус приготовить сразу: смешать все ингредиенты до однородности.
2. Фарш соединить с мелко нарезанным луком, тертой морковью и полусварным рисом.
3. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
4. Сформировать тефтели.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Залить соусом и поставить в духовку на 180 градусов на 35 минут.
7. Подавать с картофельным пюре.
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