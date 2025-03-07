Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

Тефтели из фарша – идеальный вариант блюда для обеда. Изделия можно подать с картофельным пюре или с любой кашей. К тому же жарить ничего не придется.

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Идея приготовления тефтелей из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Фарш будет очень сочным.

Ингредиенты для тефтелей:

фарш ассорти – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

рис – 80 г (полусваренный)

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сметана/йогурт – 2 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 400 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Соус приготовить сразу: смешать все ингредиенты до однородности.

2. Фарш соединить с мелко нарезанным луком, тертой морковью и полусварным рисом.

3. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.

4. Сформировать тефтели.

5. Выложить в форму для запекания.

6. Залить соусом и поставить в духовку на 180 градусов на 35 минут.

7. Подавать с картофельным пюре.

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