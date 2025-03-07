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Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
81
Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

Тефтели из фарша – идеальный вариант блюда для обеда. Изделия можно подать с картофельным пюре или с любой кашей. К тому же жарить ничего не придется.

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Идея приготовления тефтелей из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Фарш будет очень сочным.

Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

Ингредиенты для тефтелей:

  • фарш ассорти – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • рис – 80 г (полусваренный)
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сметана/йогурт – 2 ст.л.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • вода – 400 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

1. Соус приготовить сразу: смешать все ингредиенты до однородности.

2. Фарш соединить с мелко нарезанным луком, тертой морковью и полусварным рисом.

Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

3. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.

4. Сформировать тефтели.

Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

5. Выложить в форму для запекания.

Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

6. Залить соусом и поставить в духовку на 180 градусов на 35 минут.

Сочные тефтели из фарша для обеда: лучше любых котлет

7. Подавать с картофельным пюре.

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