Солнечное затмение принесет значительные изменения трем знакам: кто попадет под влияние

Октябрь этого года начинается непросто – с солнечного затмения. На этот раз небесное событие укажет нам на пути, по которым мы можем пойти, чтобы укрепить наши партнерские отношения и усилить личную независимость. И некоторые люди будут более склонны ощущать это влияние.

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Последнее в этом десятилетие затмение, которое пройдет под знаком Весов, даст решающий толчок, чтобы принять собственную самостоятельность, более уверенно отстаивать свои потребности в отношениях и избавиться от токсичной динамики с другими. Как говорят астрологи, для трех знаков это откроет более прямой путь к счастью. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, к кому небесные силы будут сегодня особенно благосклонны.

Овен

Будучи зодиакальной противоположностью Весов, ваш знак активно участвует в текущей серии затмений. Сегодняшнее событие происходит в вашем секторе отношений, поэтому вы можете обнаружить, что некоторые важные жизненные уроки о любви, партнерстве и сотрудничестве наконец-то начинают становиться на свои места. Если вы сможете противостоять желанию оставаться в своей зоне комфорта, то впервые за долгое время сделаете несколько шагов в правильном направлении. Вы также можете обнаружить, что пора начать все заново, попрощавшись с чем-то, что тянуло вас назад — будь то токсичные отношения, в которых вы находились, или обида, которую вам нужно преодолеть.

Это может быть непросто, но верьте, что любые изменения в вашей жизни пойдут вам на пользу. Ваш космический правитель Марс находится в идеальном согласовании с планетой любви Венерой и ориентированным на стабильность Сатурном. Поэтому если вам нужно установить личные границы, то это идеальный момент для этого.

Рак

Вы единственный знак зодиака, которым управляет Луна, поэтому затмения, в которых она всегда участвует, так сильно влияют на вас. Но это, в частности, приводит к настоящим скачкам, которые изменяют вашу жизнь и провоцируют рост. Баланс между вашей личной и общественной жизнью претерпел серьезные изменения за последние полтора года, и теперь вам, возможно, придется отказаться от некоторых старых убеждений или осознать, что вам нужно перестать цепляться за определенные воспоминания. Сколько бы вы ни цеплялись за прошлое, ничто уже не будет таким, как было. И это затмение может помочь вам понять, что это действительно хорошо.

Празднуйте прошлое и наслаждайтесь сладкой ностальгией. Но ни в коем случае не погружайтесь в нее с головой. Лучше будьте открыты к идее, что будущее может принести совершенно новый, но не менее значительный опыт. Двигайтесь всегда вперед.

Весы

Это затмение происходит в вашем знаке, трансформируя вашу личность, самовосприятие и ваши отношения. Поскольку это последнее затмение, которое произойдет в вашем знаке на предстоящие почти 10 лет, оно также знаменует собой завершение важного личного путешествия в вашей жизни. Вы отказываетесь от прошлых версий себя, выявляете и отпускаете качества, удерживающие вас от подлинной аутентичности. Вы меняете свое мышление и освобождаете самосознание. Вы на пороге полной трансформации.

Хотя это требует значительных усилий, которые могут сопровождаться ощущением большого дискомфорта, перед вами открываются важные новые пути. Шаг в большое неизвестное может быть пугающим, но, возможно, вы начинаете видеть, что рост лежит именно по ту сторону неизвестного. Если вы пройдете через это затемнение смело, вы получите ясное видение.

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