Sony представила новую камеру для блогеров весом всего 377 г: характеристики

Развитие видеоблогинга диктует свои требования к камерам – они должны быть мобильнее, лучше держать заряд, снимать качественное видео в разных режимах. Чтобы удовлетворить максимум запросов, компания Sony Electronics представила ZV-E10 II – второе поколение беззеркальной камеры ZV-E10.

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Как пишет издание prnewswire.com, гаджет создавался как простой в использовании и универсальный инструмент для создания контента. Среди его функций – размывание фона во время съемки и поворотный экран с изменяющимся углом наклона, что позволяет создавать более сложный контент.

По сравнению с предшественницей, новая камера получила улучшенную 26-мегапиксельную CMOS-матрицу Exmor R™ и новейший процессор обработки изображений BIONZ XR™ от Sony. Несколько дополнительных обновлений этой модели включают улучшенные возможности автофокусировки и видеосъемки. Кроме того, производитель анонсировал E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II (SEL16502) – компактный объектив с приводным зумом формата APS-C, который будет доступен по отдельности или как часть комплекта камеры ZV-E10 II. Вес новой камеры составляет всего 377 грамм и ее легко держать одной рукой.

В обновленной модели камеры предусмотрены две функции, специально предназначенные для создания высококачественного контента прямо из камеры: креативный внешний вид и настройка кинематографического видеоблога. При съемке фотографий и видео пользователи могут мгновенно выбрать из десяти фильтров для обработки кадра. Каждый из них дополнительно настраивается и может редактироваться с помощью восьми различных параметров. Параметры шести стилей можно сохранить в памяти камеры для быстрого доступа.

Основные характеристики камеры

759-точечная фазовая автофокусировка в фокальной плоскости с автофокусировкой по глазам в реальном времени для людей/животных/птиц и отслеживание в реальном времени;

26-мегапиксельная CMOS-матрица Exmor R с задней подсветкой, обеспечивающая идеальное сочетание высокой чувствительности и низкого уровня шума с диапазоном ISO от 100 до 32 000vi;

камера со сменным объективом APS-C, совместимая с более чем 70 объективами Sony с байонетом E;

высокоскоростное считывание, передискретизация 5,6K сжимает огромный объем информации в 4К кадрах с разрешением до 60pvii;

электронная стабилизация изображения Active Modeviii использует прецизионный гироскоп и усовершенствованный алгоритм для точного измерения и компенсации дрожания камеры, обеспечивает высокоэффективную стабилизацию без ущерба мобильности даже при съемке 4K;

модернизированный аккумулятор Z большой емкости (NP-FZ100), позволяющий записывать видео непрерывно до 195 минут на одной зарядке.

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