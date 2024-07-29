Сорвут джекпот! Три знака зодиака с лучшими гороскопами на август

В августе состоится два важных астрологических транзита, за которыми мы должны следить. Первый — ретроградный Меркурий, который начнется 5 августа и продлится до 28 августа, переходя из Девы ко Льву. Второй – смена зодиакальных сезонов из сезона Льва на сезон Девы 22 августа.

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Астрологи утверждают, что эти транзиты принесут особенно много счастья и удачи людям, рожденным под тремя знаками зодиака. Изменения, которые они переживут во время ретрограда, приведут к чрезвычайному росту и многим победам, когда Меркурий снова станет прямым во Льве. Читайте дальше, чтобы узнать, кому повезет уже в ближайшие недели.

Овен

Куда бы вы ни пошли, там повсюду расцветут цветы, таким будет ваш уровень космических благословений в августе. Потому просто отпустите свои страхи. Транзиты месяца позволят вам распознать настоящую драгоценность, каковой вы являетесь, и перестать сомневаться в себе или своем месте в мире. В отношениях вы сможете научиться здоровой зависимости от партнера. Вы добьетесь настоящего успеха в августе, если возьмете на вооружение практику позволять людям показывать вам, что мир более широк и разнообразен, чем вы могли себе представить. И это делает его еще более прекрасным местом для жизни!

Близнецы

Вам август принесет испытание, которое, если вы готовы, покажет вам силу упорства и веры в себя. Это ваша судьба и ваше скрытое благословение. Вы сами сможете решать – принять то, что дает вам судьба или оттолкнуть от себя. Просто не разрешайте своим страхам удерживать вас от выгодной трансформации, которая поможет вам выйти из своего кокона. Завершение ретрограда Меркурия покажет вам, как заземлить себя с помощью интеллекта. Даже самолеты когда-то были мечтой, пока кто-то не претворил их в жизнь. Следуйте этому правилу и у вас все получится.

Скорпион

В августе вас ждут чувственные удовольствия. Это может быть вкусная еда и не только. Вам следует доверять своей интуиции и равняться на людей и пути, которые находят отклик глубоко внутри вас. Вы сможете освободить в себе творческую энергию способами, которые вы даже не можете себе представить. Ближе к концу месяца вас ждут неожиданные прозрения, которые изменят ваш подход к работе и жизни. В последние дни августа обратите внимание на свою романтическую жизнь или брак. Подумайте, за что вы благодарны своему партнеру. Остальное станет на свои места естественным образом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака осуществят свои мечты в августе.

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