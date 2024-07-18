Создатель Mini Cooper может выпустить внедорожник: что известно

Фанатов британской автомарки Mini долгое время огорчало отсутствие в ее модельном ряду внедорожника. Но, похоже, скоро это может измениться.

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Как пишет издание motor1.com, вице-президент компании Mini of the Americas Майкл Петьон намекнул, что эта версия автомобиля может вскоре сойти с конвейера. Вероятно, она будет разработана на базе кроссовера Countryman.

Пока считать полноценным анонсом слова Петьона нельзя. Однако, из его сло, можно сделать вполне оправданный вывод, что руководство автобренда думает над этим расширением.

Как известно, спрос на внедорожники сейчас заметно растет. Поэтому, например, такие автомобили, как Chevrolet Traverse и Honda Pilot, недавно подверглись серьезной модернизации. Большинство брендов сейчас имеют в своих линейках хотя бы одну такую модель.

Если приспособленный для бездорожья Countryman действительно претворится в жизнь, он может несколько отличаться от ожиданий любителей таких авто. У Mini очень долгая история раллийных гонок и это влияет на разработку каждой следующей модели бренда. Вместо авто с системой контроля спуска с холма и колесами большого радиуса на рынок может выйти раллийная версия Countryman с дополнительным дорожным просветом и антикрылом.

Журналисты издания обратились за комментарием к руководству Mini, но ответа не получили. Однако они предположили, что современный Countryman мог бы быть отличной отправной точкой для подобной разработки. Модель 2025 года сейчас стандартно поставляется с полным приводом, а базовый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает мощность в 241 лошадиную силу. Все, что останется до того, чтобы назвать модель внедорожником, это добавить несколько дюймов к подвеске и прикрутить пару защитных пластин.

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