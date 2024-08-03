Сразу два летних тренда: Блейк Лайвли засветила модный маникюр

Лето – пора бурного цветения. И это отражается, в частности, на модных трендах, в том числе на трендах маникюра.

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В этом сезоне одновременно на пике находятся минимализм и сдержанность и мелкие флористические мотивы. Как пишет Marie Claire, их оба искусно соединила в своем маникюре звезда сериала "Сплетница", американская актриса Блэйк Лайвли.

На презентации новой линейки продуктов для волос собственного бренда Лайвли появилась с очень нежным и при этом красочным дизайном. Она выбрала непрозрачный нюдовый лак розово-белого оттенка. А украсила его аккуратным декором из миниатюрных цветочков разных оттенков фиолетового и розового. Дополняли маникюр крошечные акценты, высполненные золотым глитером, и нежные зеленые листики.

Этот маникюр для Лайвли создала знаменитая мастерица маникюра Элль Герштейн. Она расписала ногти актрисы вручную. Однако бьюти-эксперты утверждают, что не обязательно тратить большое количество времени на такую ювелирную работу, которая ко всему еще обойдется недешево. Вместо этого можно воспользоваться наклейками, чтобы получить подобный результат. Просто покройте ногти нюдовым лаком, который подходит к тону вашей кожи, дайте базовому базовому слою полностью высохнуть, далее с помощью пинцета нанесите наклейки и закрепите их прозрачным топовым покрытием. Ваш трендовый маникюр готов.

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