Стабильность или риск: любовный гороскоп для Овна, Тельца и Близнецов на март

Март принесет возможности, страсть и новые осознания в сфере любви. Кто-то увидит себя настоящими, другие столкнутся с реальностью, а третьи поймут, что пришло время перемен.

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В любви Овен почувствует больше страсти, Телец столкнется с выбором, а Близнецы откроются эмоциям, пишет Citymagazine. Больше о том, что приготовили вам звезды, читайте в гороскопе.

Овен

Март принесет Овну сильные эмоции и неожиданные возможности. Ваша энергия будет очень сильной, поэтому вы привлечете внимание к себе и сможете найти новых друзей.

Одиноких Овнов ожидает незабываемый роман. Вам нужно понять, это настоящие чувства или временная страсть.

Овнам в отношениях понадобится контролировать свою импульсивность, чтобы избежать ненужного конфликта и не оттолкнуть от себя любимого человека.

Вам нужно помнить, что любовь требует терпения и понимания – не позволяйте гордыне уничтожить что-то ценное.

Телец

Тельцу в марте придется принятие решение – оставаться в зоне комфорта или рискнуть и выберите то, что может вас обрадовать.

Одинокие Тельцы могут встретить человека, который сначала удивит вас, а потом привлечет к себе. Она может отличаться от ваших обычных предпочтений.

Тельцам в отношениях нужно будет вложить больше энергии в любовь. Ваш партнер потребует больше внимания и эмоциональной связи. Обеспечьте эту потребность, и ваши отношения останутся крепкими. С вашей стороны важно делать маленькие, но искренние жесты.

Близнецы

Март станет временем для общения, принятия решений и осознания эмоций, которые вы, возможно, скрывали.

Одинокие Близнецы встретят человека, разделяющего вашу любовь к общению и ваши идеи. Вам нужно сделать выбор, готовы ли вы к глубоким отношениям или вам нужен лишь поверхностный флирт.

Близнецам в отношениях важно не уклоняться от серьезных разговоров. Вашей второй половинке требуются ответы от вас. Если он их не получает, может возникнуть эмоциональная дистанция.

Помните о важности слов. Используйте их, чтобы строить отношения, а не избегать правды.