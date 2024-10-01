Стартовали съемки фильма 'Острые козырьки': Netflix показал первый кадр с Томми Шелби

Работа над продолжением хитового сериала "Острые козырьки" вошла в активную стадию. Стриминг Netflix в сотрудничестве с BBC Film начали съемки полнометражного фильма, который расскажет о дальнейшей истории Тома Шелби.

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Об этом Netflix объявил в соцсетях. И опубликовал первые фотографии с площадки. На одной актер Киллиан Мерфи изображен в образе своего героя – гангстера Шелби, а на другом он позирует вместе со сценаристом и продюсером картины, а также создателем оригинального шоу Стивеном Найтом.

"Я взволнован тем, что камеры снимают новую главу истории "Острых козырьков", действие которой происходит во время Второй мировой войны. Страна находится в состоянии войны, и, конечно, наши "острые козырьки" тоже", – рассказал Найт команде Netflix.

Уже известно, что кроме Мерфи в каст картины войдут еще несколько звездных актеров. Уже подтверждено участие Ребекки Фергюсон ("Дюна", "Миссия невыполнима"), Барри Кеогана ("Солтберн", "Вечные") и Тима Рота ("Криминальное чтиво", "Отвратительная восьмерка").

По сюжету действие полнометражного продолжения "Острых кепок" происходит в Бирмингеме между 1919 и 1934 годами. В центре событий оказывается семья Тома Шелби, которая в сериале прокладывала себе путь от уличной банды на гору общества.

Режиссером фильма выступает Том Харпер, работавший над сериями первого сезона "Острых козырьков" в 2013 году. "…Более 10 лет назад, мы не знали, во что превратится сериал, но мы знали, что в алхимии актерского состава и сценария было что-то взрывное. "Острые козырьки" всегда были историей о семье – и потому невероятно волнующе воссоединиться со Стивом и Киллианом, чтобы представить фильм зрителям по всему миру на Netflix", – поделился Харпер. И добавил, что вся команда благодарна фанатам шоу, приведшим их к этому моменту.

Детали сюжета сейчас держатся в секрете. Но создатели обещают, что продолжение не разочарует поклонников сериала. "Это будет взрывная глава в истории. Никаких ограничений. Полноценная война "Острых козырьков", – пообещал Найт. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Оригинальный сериал "Острые козырьки" выходил на каналах британской корпорации BBC с 2013 по 2022 год и пережил шесть сезонов. Изначально сюжет базировался на истории реальной банды, действовавшей в Бирмингеме в 1920-е годы. В 2018 году шоу получило награду BAFTA, как лучший драматический сериал и в общей сложности завоевало 24 разных награды."Острые козырьки" занимают 86 место в списке лучших сериалов всех времен по версии портала IMDb.

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