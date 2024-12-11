Стивен Спилберг экранизирует научно-фантастическую книгу: первые детали фильма

Легендарный режиссер Стивен Спилберг готовит новые кинематографические сюрпризы. Оскароносец работает одновременно над несколькими проектами, сосредоточившись на жанре научной фантастики, принесшем ему мировую славу.

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Одним из самых ожидаемых проектов Спилберга является экранизация научно-фантастического бестселлера Джона Скальзи "Война старика", сообщает World Of Reel.

По сюжету 75-летний ветеран армии получает шанс на новую жизнь благодаря технологии, которая переносит его сознание в молодое тело. Однако эта вторая жизнь оказывается полна вызовов и драматических поворотов. Особый интерес вызывает сюжетная линия, связанная с любовью, ведь главный герой встречает младшую версию своей жены, имеющей другой разум.

"Война старика" Джона Скальзи: путешествие в мир научной фантастики

"Война старого" – это увлекательный научно-фантастический роман американского писателя Джона Скальзи, получивший широкую популярность среди поклонников жанра. Опубликованный в 2005 году, этот роман стал дебютом Скальзи в обширной литературе и сразу привлек внимание критиков и читателей.

В центре сюжета – 75-летний Джон Перри, который решает присоединиться к межзвездным войскам. Благодаря новейшим технологиям его сознание переносится в генетически модифицированное молодое тело, что дает ему второй шанс на жизнь – на поле боя. Однако эта новая реальность оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.

Джон сталкивается не только с вызовами войны, но и с личными проблемами. Его жена, умершая раньше, теперь живет в молодом теле, но ее сознание принадлежит другому человеку. Этот сюжетный поворот придает истории глубины и эмоциональную сложность.

"Блюдо" – загадочная история об НЛО

Параллельно с "Войной старика", Спилберг работает над оригинальным проектом под названием "Блюдо". Этот фильм, сценарий к которому написал соавтор "Парка Юрского периода" Дэвид Кепп, обещает быть настоящей загадкой. По предварительным данным, фильм будет посвящен теме НЛО и будет захватывающий сюжет. Главную роль в фильме исполнит Эмили Блант.

Оба проекта Спилберга демонстрируют его возвращение в жанр научной фантастики, который принес ему мировую славу благодаря таким фильмам, как "Инопланетянин" и "Близкие контакты третьей степени". Интересно, что у двух новых фильмов есть довольно сложные и многослойные сюжеты, которые позволят режиссеру продемонстрировать весь свой талант.

Издание отмечает, что после личного проекта "Фабельманы" и успешного ремейка "Вестсайдской истории" режиссер вновь возвращается к масштабным научно-фантастическим картинам.

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