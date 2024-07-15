Стоит всего 8 евро: новый железнодорожный маршрут соединил сразу три курортных страны в Европе

Путешествия железной дорогой всегда имели особый шарм. Они позволяют не только быстро и удобно добраться до места назначения, но и насладиться исключительными видами.

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Недавно был открыт новый железнодорожный маршрут, соединяющий сразу три популярных курортных страны Европы. О деталях рассказал euronews.

В наши дни железнодорожные поездки стали невероятно удобными и доступными. Кроме того, регулярно появляются новые маршруты, которые делают возможными и бюджетными удивительные поездки. Например, недавно появился объединяющий Италию, Словению и Хорватию.

Детали железнодорожного маршрута

Словенские железнодорожники запустили новый маршрут, проходящий по железнодорожной ветке, построенной более 150 лет назад при Австро-Венгерской империи. Пятичасовая версия маршрута была закрыта более 30 лет назад, но возродили ее на летние месяцы до 30 сентября.

Эта линия стала настоящим подарком для любителей путешествий, поскольку предлагает уникальную возможность за короткое время посетить несколько европейских стран.

Путешествие начинается с элегантного итальянского портового города Триест. Затем поезд пересекает границу со Словенией, делая остановки на четырех станциях: Сежана, Девичья, Пивка и Илирская Быстрица.

Каждая из станций предлагает свои уникальные впечатления и возможности для пассажиров. К примеру, в Иллирской Быстрице можно взять напрокат электрические велосипеды и прокатиться по лесным дорожкам, наслаждаясь видами заснеженных вершин.

После Словении маршрут следует в Хорватию, где останавливается в Сапьяне и Опатии-Матулье, а конечным пунктом путешествия становится Риека. Это еще один волшебный портовый город с набережными, украшенными дворцами эпохи Габсбургов и театром XIX века, оформленным Густавом Климтом.

Цена

Всего за 8 евро в одну сторону туристы посетят три страны и восемь городов всего за 2 часа.

Расписание движения

Поезд отправляется со станции Вилла-Опычина в пригороде Триеста в 7:50 утра. В 8:54 он останавливается в Иллирской Быстрице, а в 9:54 прибывает в Риеку. В обратном направлении поезд отправляется из Риеки в 6:25.

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