Сумочка станет новым хитом: Белла Хадид показала модный ковбойский образ

Супермодель Белла Хадид, известная своими экспериментами со стилем, снова задала тренд. В этот раз она обратила внимание на ковбойские мотивы, в последнее время все чаще появляющиеся в ее образах.

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И если раньше ее замечали в джинсовых шортах, ковбойских сапогах и шляпах, то теперь в этот список добавилась еще и стильная сумка, пишет Vogue. Папарацци зафиксировали Беллу Хадид в Нью-Йорке с новой сумкой Valentino. Этот аксессуар, выполненный из замши и украшенный бахромой, идеально вписался в ее ковбойский образ.

Сумка не только имеет стильный вид, но и достаточно вместительна, что делает ее практичным дополнением к любому гардеробу.

Любопытно, что Белла Хадид выбрала именно эту модель сумки. Она дебютировала в первой коллекции Алессандро Микеле для Valentino и сразу привлекла внимание модных критиков. Сумка отличается высоким качеством материалов и оригинальным дизайном. Ее стоимость составляет около 2690 долларов США.

Выбор Беллы Хадид не остался незамеченным. Модель уже успела повлиять на модных блогеров и других знаменитостей, начавших копировать ее образ. Стилисты отмечают, что сумка Valentino, которую выбрала Белла, в скором времени станет одним из самых популярных аксессуаров сезона. Кроме того, ковбойский стиль сейчас очень актуален, и многие дизайнеры включают его элементы в свои коллекции.

Белла Хадид уже не раз доказывала, что она настоящая икона стиля. Ее умение сочетать разные стили и создавать уникальные образы, заслуживает восхищения.

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